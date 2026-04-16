Reactivación del espacio público
Durán desafía a la inseguridad: En ciudadela Panorama se activa el comercio nocturno
Negocios de venta de alimentos y otros artículos se activan en la ciudadela Panorama, mientras sus habitantes piden al Municipio que mejore el espacio público
Lo que se sabe
- La actividad comercial se registra en el corazón de la ciudadela Panorama
- Las familias acuden a los negocios, que ofrecen diversidad de alimentos y bebidas
- Sociólogo destaca la unión y solidaridad de la ciudadanía, pero advierte que se necesita vigilancia y control policial
Diversidad de negocios de comida, sea en locales o carretillas, activan el comercio nocturno en el corazón de la ciudadela Panorama, en el cantón Durán. Es una escena de esperanza en medio de la inseguridad.
Guayaquil
Mirador del cerro del Carmen necesita atraer el turismo: esto sugieren especialistas
Juan Pablo Pérez Tomalá
En una ciudad que convive a diario con delitos, que la ubican entre las más peligrosas del país, esta iniciativa de la población desafía al miedo y demuestra que es posible mantener activo un barrio.
Ambiente seguro, aunque con cautela
El humo de las parrillas encendidas y el aroma de los alimentos matizan el ambiente en una zona de parqueos, rodeada de restaurantes, cercana a la iglesia católica Santa María Reina de las Familias.
En una esquina se preparan hamburguesas; en otro local se ofrece arroz con menestra y pollo, carne o chuleta; también hay mariscos, shawarma y otros tipos de alimentos preparados al instante.
Los precios son módicos, lo que atrae a los comensales. Platos desde dos dólares, algunos en combo y con porciones que alcanzan para más de una persona, es la tónica.
Sin embargo, los comerciantes son conscientes de la inseguridad que vive el cantón. Eso se refleja cuando prefieren no dar sus nombres. Aún así, cuentan a EXPRESO que el movimiento se da sobre todo en los fines de semana.
A lo largo de la calle 134, los focos que están afuera de los negocios iluminan la vía, que es transitada por decenas de personas pero también por autos y motos, por lo que urge el control de las autoridades de tránsito para priorizar el tránsito de peatones.
Guayaquil
Remodelación El Fórum: Este es el proyecto para hacer punto turístico en su terraza
Juan Pablo Pérez Tomalá
Mejorar el espacio público para fomentar las actividades
Una de las dueñas de restaurantes señaló a EXPRESO que, aunque no han registrado hechos violentos, están organizados entre comerciantes para evitar que la delincuencia trastoque este espacio seguro.
Sin embargo, lamentan que el Municipio de Durán mantenga descuidados espacios de la zona, como unas bancas de cemento que están cubiertas por un techo y que son utilizadas por los clientes y transeúntes.
En este sector se desarrolla el movimiento comercial nocturno
Las áreas verdes del sector también requieren mantenimiento, al igual que la iluminación porque cuadras más adelante las calles están oscuras, lo que atrae el riesgo de la inseguridad
"Esto tiene que ir acompañado por parte del municipio y de la Policía Nacional para cuidar estos sitios que se están desarrollando, no por iniciativa de alguna política municipal sino por cuestiones propias de la dinámica que tienen ciertos espacios como esta ciudadela", señaló el sociólogo Homero Ramírez.