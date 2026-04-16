Durán desafía a la inseguridad: En ciudadela Panorama se activa el comercio nocturno

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe La actividad comercial se registra en el corazón de la ciudadela Panorama

Las familias acuden a los negocios, que ofrecen diversidad de alimentos y bebidas

de alimentos y bebidas Sociólogo destaca la unión y solidaridad de la ciudadanía, pero advierte que se necesita vigilancia y control policial

Diversidad de negocios de comida, sea en locales o carretillas, activan el comercio nocturno en el corazón de la ciudadela Panorama, en el cantón Durán. Es una escena de esperanza en medio de la inseguridad.

En una ciudad que convive a diario con delitos, que la ubican entre las más peligrosas del país, esta iniciativa de la población desafía al miedo y demuestra que es posible mantener activo un barrio.

Ambiente seguro, aunque con cautela

Jóvenes y adultos recorren con tranquilidad por la zona de negocios de comida en la ciudadela Panorama, en Durán.FRANCISCO FLORES / EXPRESO

El humo de las parrillas encendidas y el aroma de los alimentos matizan el ambiente en una zona de parqueos, rodeada de restaurantes, cercana a la iglesia católica Santa María Reina de las Familias.

En una esquina se preparan hamburguesas; en otro local se ofrece arroz con menestra y pollo, carne o chuleta; también hay mariscos, shawarma y otros tipos de alimentos preparados al instante.

Los precios son módicos, lo que atrae a los comensales. Platos desde dos dólares, algunos en combo y con porciones que alcanzan para más de una persona, es la tónica.

Sin embargo, los comerciantes son conscientes de la inseguridad que vive el cantón. Eso se refleja cuando prefieren no dar sus nombres. Aún así, cuentan a EXPRESO que el movimiento se da sobre todo en los fines de semana.

A lo largo de la calle 134, los focos que están afuera de los negocios iluminan la vía, que es transitada por decenas de personas pero también por autos y motos, por lo que urge el control de las autoridades de tránsito para priorizar el tránsito de peatones.

Mejorar el espacio público para fomentar las actividades

Una de las dueñas de restaurantes señaló a EXPRESO que, aunque no han registrado hechos violentos, están organizados entre comerciantes para evitar que la delincuencia trastoque este espacio seguro.

Sin embargo, lamentan que el Municipio de Durán mantenga descuidados espacios de la zona, como unas bancas de cemento que están cubiertas por un techo y que son utilizadas por los clientes y transeúntes.

En este sector se desarrolla el movimiento comercial nocturno

Las áreas verdes del sector también requieren mantenimiento, al igual que la iluminación porque cuadras más adelante las calles están oscuras, lo que atrae el riesgo de la inseguridad

"Esto tiene que ir acompañado por parte del municipio y de la Policía Nacional para cuidar estos sitios que se están desarrollando, no por iniciativa de alguna política municipal sino por cuestiones propias de la dinámica que tienen ciertos espacios como esta ciudadela", señaló el sociólogo Homero Ramírez.