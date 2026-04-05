Mirador del cerro del Carmen necesita atraer el turismo: esto sugieren especialistas

En la cumbre del cerro del Carmen, en el centro de Guayaquil, está el monumento al Corazón de Jesús, inaugurado en 1973

Solo las parejas suben al cerro del Carmen. A través de 164 escalones se llega al mirador donde está el monumento al Corazón de Jesús.

El mirador del cerro del Carmen, donde está el monumento al Corazón de Jesús, no es aprovechado como destino turístico. Especialistas consultados por EXPRESO sugieren diversas opciones.

El silencio reina. Apenas el motor de motos y de uno que otro carro se escucha al pasar. El bullicio de la ciudad, que se contempla, no llega hasta la cumbre. Es el cerro del Carmen.

Cinco personas descansan en las bancas de la pequeña plazoleta desde la que se observa el centro y sur de la ciudad.

Jóvenes aprovechan el primer mirador del cerro del Carmen, con vista al centro y sur de la ciudad, para distraerse. FRANCISCO FLORES

Desde ahí se divisa La Perla, en el Malecón 2000; los edificios del centro financiero; la imponente edificación verde de la Unidad Educativa Santo Hermano Miguel (antes colegio San José La Salle); el estadio George Capwell y las extensas avenidas iluminadas.

Desde el primer mirador del cerro del Carmen se observa el centro y sur de Guayaquil

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A 164 escalones de ahí se encuentra la estatua del Corazón de Jesús. Con una altura total de 27,2 metros (la estatua mide 15,6 m y el pedestal es de 11,6 m), es considerado el octavo monumento más grande de Cristo en el mundo.

Inaugurada hace 53 años, la imagen ha recibido, desde hace más de tres décadas, a los devotos católicos que acuden en procesiones, sobre todo en Semana Santa.

A lo largo de las escalinatas hay imágenes talladas que representan las 15 estaciones del viacrucis.

Sin embargo, el fervor y la devoción se disipan el resto del año y dan lugar a un espacio desolado, sin vigilancia ni atractivos que ayuden a explotar el potencial turístico.

Observación astronómica y consagración de parejas en el cerro del Carmen

La luna llena del pasado 1 de abril, llamada Luna Rosa, resaltaba en el cielo despejado, lo que era aprovechado por un aficionado para observar las estrellas utilizando un telescopio.

Lo hacía sentado en una especie de plataforma, cuya superficie de cemento está con fisuras y en mal estado. Cerca de él y de su acompañante, una pareja conversaba con la vista privilegiada de la ciudad.

Desde el cerro del Carmen, en el centro de Guayaquil, se puede hacer observación de estrellas. FRANCISCO FLORES

En los bajos del monumento hay otras parejas: unas de pie, contemplando el panorama, y otras sentadas, aprovechando los espacios oscuros que dejan reflectores apagados para tener una conversación romántica.

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Convertir este espacio en un lugar donde las parejas puedan consagrar su amor es lo que visualiza Leticia Sánchez, de la Corporación de Profesionales en Turismo del Litoral.

“Que vaya el sacerdote católico y haga, al pie del monumento, la consagración de una pareja o renovación de votos”, sugiere la especialista como una actividad que atraiga a novios, esposos y al turismo.

Ella resalta la ubicación céntrica del cerro del Carmen y su conexión por dos puntos de la calle Loja, a ambos costados del hospital Luis Vernaza. Aunque nunca ha tenido inconvenientes con los turistas que ha llevado a este sector, menciona la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia.

Apostar por un turismo religioso, que apunte al ciudadano local, es lo que recomienda. Se pueden aprovechar fechas importantes del santoral católico, como la Consagración de Ecuador al Corazón de Jesús (25 de marzo), menciona.

Empezar por atraer a los turistas locales, para consolidar el espacio, es lo que también recomienda Allan Castro, consultor y guía nacional de turismo.

Trabajar con eventos programados requiere baja inversión en el equipamiento. Es mucho más práctico”.

Allan Castro Consultor y guía nacional de turismo

Cree que deben realizarse actividades programadas, que se sostengan en el tiempo, para que subir al cerro llame la atención. “Nosotros, como guías, generalmente vamos a Las Peñas (cerro Santa Ana), La Rotonda, Malecón 2000, ciertos museos. (Al cerro del Carmen) es difícil integrarlo en la ruta si no tiene una justificación mayor”, explica, en referencia a los atractivos que ofrece este espacio.

Transformar esta zona puede ser costoso, por lo que él sugiere empezar por actividades que no impliquen grandes inversiones, al menos en el corto plazo: recomienda un evento al mes, religioso o incluso deportivo, que incluya la participación de empresas privadas.

Downhill y música sacra para llevar el turismo al cerro del Carmen

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Explotar esta zona para eventos deportivos es algo que apoya Víctor Riera. “Competencias de downhill (modalidad de descenso en el ciclismo de montaña), que pueden empezar desde el monumento, atraerían a mucha gente para que suba y vea la competencia. Le daría algo de vida y se lo puede hacer una vez al año. Eso ayudaría bastante”, asegura este guía turístico.

La inversión es clave, advierte Castro. “En Las Vegas (Estados Unidos) le metieron decenas de miles de millones de dólares y, en el desierto, hicieron un atractivo de categoría mundial”, resalta a EXPRESO.

Por eso, menciona que se debe empezar por un diagnóstico para el turismo interno y darle una conceptualización definida al espacio del cerro del Carmen.

Conciertos de música sacra y festivales artísticos son otras de las herramientas que se pueden implementar para atraer a la ciudadanía, dicen los especialistas en turismo.

A la par de actividades permanentes, con seguridad y mantenimiento de las instalaciones, se consideraría la activación de puntos para la venta de recuerdos, objetos religiosos, bebidas y alimentos.

La idea es construir un espacio integral en el que se aproveche la hermosa vista natural desde el cerro.

(Reactivar el cerro) va de la mano con educación espiritual y turística para mantener el interés de visitantes”.

Leticia Sánchez Corporación de profesionales en turismo del Litoral

Para concretar estos y otros planes, es necesario el trabajo entre instituciones, recuerda Sánchez. “Lamentablemente, las operadoras turísticas, empresas y hoteles muy poco pueden hacer, ya que se deben a un respaldo de tipo gubernamental para que la Policía Turística esté siempre resguardando, como lo hacen en el barrio Las Peñas y en el cerro Santa Ana”.

Conocer qué planes tiene el Municipio para esta área es algo que EXPRESO pidió en una entrevista, que no fue concedida hasta el cierre de este reportaje. Mientras, el turismo seguirá esperando subir al cerro.

En el mirador del cerro del Carmen, al pie del monumento al Corazón de Jesús, hay luminarias apagadas. FRANCISCO FLORES

Experiencia de Comuna 13 se puede replicar en el cerro del Carmen

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La transformación de la Comuna 13 San Javier, en Medellín, Colombia, que pasó de un espacio violento a un ícono turístico, es un ejemplo de lo que se puede hacer en el cerro del Carmen, dicen especialistas.

“Es un caso homologable”, asegura Allan Castro, guía nacional de turismo.

EXPRESO ha recogido propuestas de especialistas que recomiendan la implementación de escaleras eléctricas, ascensores o funiculares para facilitar el acceso de los visitantes e incluso promover la inclusión de las personas con movilidad reducida.

Crear escalinatas y mejorar los accesos es otra necesidad en este espacio del centro de la ciudad.

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