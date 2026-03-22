Remodelación El Fórum: Este es el proyecto para hacer punto turístico en su terraza

Propietarios del edificio El Fórum, ubicado en el centro de Guayaquil, han hecho cambios en los accesos y manejo de residuos

El presidente del Comité Ejecutivo de El Fórum, Manuel Chele, explica el plan para rehabilitar la terraza del edificio, ubicada a 105 metros de altura.

Con 105 metros de altura, el edificio El Fórum tiene potencial para ser un punto de atractivo turístico en el centro de Guayaquil. Así lo creen sus residentes, que tienen un plan para potenciar su terraza.

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Su administrador, Kerwin Palacios, contó a EXPRESO que se planea convertir la terraza, en el piso 28, en un punto turístico y de recreación. Una opción es hacerla 'rooftop', con restaurantes y eventos.

La vista panorámica es clave para impulsar el turismo, reactivar la economía y generar empleo, resaltó Jorge Vega, arquitecto y director del Laboratorio de Patrimonio, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), de la Universidad de Guayaquil.

Desde la terraza del edificio El Fórum, a 28 pisos de altura, se observa a toda Guayaquil. MIGUEL CANALES

Publicidad en las alturas de Guayaquil

El Fórum está en José Vélez entre Pedro Moncayo y Seis de Marzo, frente a la plaza del Centenario, en el centro de Guayaquil. MIGUEL CANALES

Haber sido el primer edificio alto de Guayaquil, tras su inauguración en 1981, es parte de la historia de El Fórum.

Después de 45 años se busca aprovechar esa característica de altura para ofrecer publicidad llamativa, como se realiza en otros edificios.

Los directivos de El Fórum contaron a EXPRESO que se evalúa la instalación de estructuras, como las que existieron hace algunos años, y que también se volvieron características en la ciudad.

En otros edificios del centro se observa figuras de latas de atún, para promocionar una marca que distribuye ese producto, y en su momento fue reconocida la taza de café que resaltaba en la cubierta del edificio conocido como La Licuadora, que fue construido en 1974 y demolido en 2014.

La figura quedó en el recuerdo guayaquileño tras el derrocamiento del edificio, afectado por daños estructurales. Su lugar lo ocupa hoy el parque Huancavilca, en el cuadrante comprendido entre Padre Vicente Solano, Quito, Manuel Galecio y Machala.

70 % de ocupación tiene El Fórum incluidas las 432 oficinas que albergan estudios jurídicos, talleres de costura, emisoras de radio y habitaciones

Mejoras que se han hecho en el edificio El Fórum

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Mientras se concreta la iniciativa en la terraza de El Fórum, su Comité Ejecutivo y la administración han realizado algunas modificaciones.

El acceso ya no es libre sino con un dispositivo electrónico que activa los dos ascensores: uno conduce a los pisos con números pares y el otro, que también funciona de montacargas, lleva a los pares e impares.

Se estableció el horario de 17:00 a 19:00 para sacar la basura, lo que ha permitido mejorar la limpieza en el edificio y controlar las plagas.

El presidente del Comité Ejecutivo de El Fórum, Manuel Chele, comentó a EXPRESO que algunas oficinas son transformadas en suites para vivienda.

En el ingreso al edificio El Fórum se colocaron letras nuevas para destacar su nombre. MIGUEL CANALES

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