Artemis 2: cuándo, cómo y dónde ver el regreso a la Tierra de la misión lunar de la NASA

Publicado por José Julián Ladines Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra el 10 de abril tras sobrevolar la Luna en un viaje histórico.

La cápsula Orion reingresará a la atmósfera y amerizará en el océano Pacífico frente a California.

El regreso de Artemis II se transmitirá en vivo por NASA+ y YouTube durante la maniobra final.

La misión Artemis II, que llevó a cuatro astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo, está a punto de concluir con el reingreso de la nave Orion a la Tierra.

(Puedes leer también: Zona restringida por Artemis II: lo que debes saber del amerizaje en el Pacífico)

Tras completar un viaje de aproximadamente 10 días en el espacio, la cápsula se dirige nuevamente hacia el planeta para realizar una compleja maniobra de reentrada atmosférica y amerizaje en el océano Pacífico.

El regreso es considerado uno de los momentos más críticos de la misión, ya que la nave deberá atravesar la atmósfera terrestre a velocidades extremas antes de desplegar sus paracaídas para el descenso final.

Cuándo regresa Artemis II a la Tierra

El reingreso de la cápsula Orion está programado para el 10 de abril de 2026.

Según el cronograma de la NASA, la nave entrará a la atmósfera terrestre alrededor de las 17:07 (hora del Pacífico) y pocos minutos después realizará su amerizaje en el océano Pacífico.

La cápsula viajará a más de 38.000 km/h durante el descenso, lo que generará temperaturas cercanas a 3.000 °C debido al rozamiento con la atmósfera.

Dónde aterrizará la cápsula Orion

El plan de recuperación prevé que la nave americe en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California.

Tras el amerizaje:

Buceadores de la Marina de Estados Unidos asegurarán la cápsula.

Los astronautas serán trasladados en helicóptero al buque USS John P. Murtha.

Posteriormente serán llevados a Houston para evaluaciones médicas.

Cómo ver en vivo el regreso de Artemis II

La NASA transmitirá en directo el regreso de la misión a través de varias plataformas:

NASA+ (plataforma oficial de streaming)

Canal de YouTube de la NASA

Cobertura en NASA TV

Plataformas de streaming y medios internacionales que retransmiten la señal

La transmisión comenzará varias horas antes de la reentrada, con análisis y seguimiento del descenso de la cápsula Orion.

Por qué el regreso de Artemis II es tan importante

El regreso seguro de la misión es clave para el futuro del programa Artemis.

Esta misión es la primera tripulada que viaja alrededor de la Luna desde el programa Apolo en 1972, y sirve para probar los sistemas del cohete SLS y de la nave Orion antes de futuras misiones de alunizaje.

Los datos obtenidos durante el viaje y la reentrada permitirán preparar la siguiente gran etapa del programa: Artemis III, cuyo objetivo es llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar.