Lluvias en Ecuador dejan 15 muertos y más de 92.000 afectados en 2026

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Lluvias en Ecuador dejan 15 muertos y 92.912 afectados en 2026, según Gestión de Riesgos.



Emergencia nacional declarada en marzo busca acelerar respuesta ante temporada invernal.



Guayas y Los Ríos concentran más afectados por lluvias, con provincias bajo alerta roja.





Las lluvias registradas en Ecuador desde el inicio de 2026 han dejado un saldo de 92.912 personas afectadas y 15 fallecidos, según cifras oficiales.

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La magnitud de los daños llevó al Gobierno a declarar la emergencia nacional el pasado 13 de marzo, con el objetivo de agilizar las acciones de respuesta frente a los impactos de la temporada invernal.

Viviendas, puentes y vías dañadas

De acuerdo con el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este viernes 10 de abril se reportaron 28.366 viviendas afectadas y 243 completamente destruidas a escala nacional.

A ello se suman 40 puentes con daños estructurales y 34 colapsados, así como 60,81 kilómetros de vías impactadas por deslizamientos, inundaciones o socavones.

Las afectaciones se concentran principalmente en zonas costeras y amazónicas, donde las precipitaciones han sido más intensas y persistentes durante las últimas semanas.

La provincia de Guayas encabeza la lista de territorios con mayor número de personas.Cortesía

Provincias más afectadas

La provincia de Guayas encabeza la lista de territorios con mayor número de personas impactadas por el temporal, con 43.268 afectados. Le siguen Los Ríos (27.312), Esmeraldas (10.694), El Oro (8.866), Manabí (5.051), Loja (3.955), Santa Elena (3.559) y Chimborazo (1.388).

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En estas jurisdicciones se han reportado inundaciones de viviendas, pérdida de enseres, interrupción de servicios básicos y daños en infraestructura vial, lo que ha complicado la movilidad y el acceso a comunidades rurales.

Más de 2.200 eventos adversos en el país

La SNGR informó que, entre el 1 de enero y el martes 7 de abril, se han registrado 2.280 eventos adversos asociados a las lluvias en todo el país. Estos incidentes han afectado a 196 municipios y 696 parroquias, tanto urbanas como rurales.

Entre los principales eventos reportados constan deslizamientos de tierra, inundaciones, colapsos estructurales y crecidas de ríos, fenómenos que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y organismos de emergencia.

Provincias bajo alerta

Ante el riesgo persistente por nuevas precipitaciones, la SNGR mantiene distintos niveles de alerta a escala nacional:

Alerta amarilla: Pastaza y Tungurahua.

Alerta naranja: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Alerta roja: Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar zonas de riesgo y seguir las disposiciones de los organismos de emergencia, mientras continúan las acciones para mitigar los efectos de la temporada invernal.