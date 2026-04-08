Emergencia por lluvias: 15 fallecidos y 85.000 damnificados en Ecuador

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Lluvias dejan 85.528 afectados y 15 muertos en Ecuador en 2026; Gobierno declara emergencia





SNGR reporta 24.003 viviendas afectadas y 33 puentes colapsados por lluvias en varias provincias





Guayas y Los Ríos lideran afectación; 2.231 eventos golpean 196 cantones desde enero

Un total de 85.528 personas afectadas y 15 fallecidos es el saldo que dejan las lluvias en lo que va de 2026 en Ecuador. El pasado 13 de marzo se declaró la emergencia nacional con el objetivo de agilizar las acciones frente a los efectos de la temporada invernal.

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De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este martes 7 de abril se habían contabilizado 24.003 viviendas afectadas y 189 destruidas, además de 40 puentes dañados y 33 colapsados, junto con 56,72 kilómetros de vías comprometidas.

Provincias más golpeadas

Las zonas con mayor impacto son Guayas, con 38.352 personas afectadas, seguida por Los Ríos (21.394), Esmeraldas (10.694), El Oro (8.866), Manabí (5.027), Loja (3.955), Santa Elena (3.559) y Chimborazo (1.388).

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Desde el 1 de enero hasta el martes, la SNGR registró 2.231 eventos adversos relacionados con las lluvias en todo el país. Estos incidentes han afectado a 196 municipios y 689 parroquias, tanto urbanas como rurales.

Estos incidentes han afectado a 196 municipios y 689 parroquias, tanto urbanas como rurales.Cortesía

Alertas vigentes

La SNGR mantiene diferentes niveles de alerta en las provincias:

Alerta amarilla: Pastaza y Tungurahua.

Alerta naranja: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.