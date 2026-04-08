Inamhi prevé lluvias aisladas y alta radiación UV en Ecuador este 8 de abril

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Este miércoles 8 de abril de 2026, el Inamhi anticipa condiciones climáticas variables en Ecuador, con presencia de cielos poco nubosos a parcialmente nublados y lluvias aisladas en varias zonas del país. La región Amazónica registrará mayor cobertura nubosa y precipitaciones dispersas, mientras que en Galápagos se esperan lloviznas ocasionales.

En cuanto a la radiación ultravioleta, los niveles oscilarán entre moderados y extremadamente altos en todo el territorio nacional, lo que eleva el riesgo de afectaciones a la salud si no se toman precauciones.

Pronóstico por regiones en Ecuador

En la Costa, la jornada iniciará con cielos poco nubosos, aunque hacia la noche se prevé mayor nubosidad. Ciudades como Santo Domingo y Guayaquil registrarán lluvias. Las temperaturas se ubicarán entre 23 °C y 34 °C, con niveles de radiación UV entre muy altos y extremadamente altos.

Para la Sierra, se espera un cielo entre despejado y parcialmente nublado. Se anticipan lluvias aisladas en Quito, Guaranda y Cuenca. Las temperaturas oscilarán entre 8 °C y 24 °C, con radiación UV en rangos muy altos.

En la Amazonía, predominarán cielos nublados con lluvias dispersas durante la mañana en localidades como Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. Las temperaturas estarán entre 19 °C y 32 °C, con niveles de radiación UV moderados.

En la región Insular (Galápagos), se prevé un cielo de poco nuboso a nublado, con lluvias en San Cristóbal y Santa Cruz. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 32 °C, y la radiación UV alcanzará niveles muy altos y extremadamente altos.

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Radiación UV y recomendaciones clave

El incremento de la radiación ultravioleta en todo el país obliga a tomar medidas preventivas, especialmente durante las horas de mayor exposición solar. El uso de protección como sombrillas, ropa ligera de manga larga y la ventilación de espacios cerrados resulta fundamental para reducir el impacto del calor y la radiación.

Además, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 15:00, mantenerse hidratado y aplicar protector solar de forma constante, sobre todo en zonas donde los índices UV alcanzan niveles extremos.