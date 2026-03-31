Clima en Ecuador: Pronóstico de lluvias y radiación extrema este 31 de marzo

El Inamhi prevé tormentas eléctricas en la Sierra y niveles de radiación "muy altos" en la Costa e Insular

Referencial. Un arcoíris doble ilumina el cielo tras la lluvia en Ecuador, en una jornada marcada por precipitaciones y radiación extrema.

Este martes 31 de marzo de 2026, el panorama meteorológico en Ecuador estará marcado por una dualidad peligrosa: intensas lluvias en el interior y una radiación solar abrasadora en el litoral y las islas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), mientras la Amazonía y la Costa lidian con cielos nublados, la Sierra se prepara para una jornada de chubascos acompañados de tormentas eléctricas.

El organismo advierte que la radiación UV alcanzará niveles de "muy alta" a "extrema" en el oeste del país. Por ello, la disposición técnica es clara: evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, rango horario donde el índice de peligrosidad para la piel es máximo.

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Condiciones por regiones

Región Costa: La jornada iniciará con escasa nubosidad, pero la humedad ganará terreno hacia la tarde. Aunque el calor predominará con máximas de 32 °C, no se descartan chubascos aislados en zonas como Santo Domingo. La radiación en esta zona se mantendrá en niveles críticos.

Región Sierra: Un escenario inestable aguarda a los habitantes de los Andes. Tras una mañana despejada, la nubosidad cerrará el día. Tulcán, Ibarra, Ambato, Riobamba, Guaranda y Loja registrarán lluvias vespertinas, mientras que en Quito y Cuenca el pronóstico es más severo: tormentas eléctricas y chubascos. El termómetro oscilará entre los 6.5 °C y los 24 °C.

Región Amazónica: El cielo permanecerá mayormente nublado, especialmente durante la noche. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en localidades como Nueva Loja, El Coca, Macas y Zamora. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C.

Región Insular: Galápagos disfrutará de la situación más estable del archipiélago, con cielos despejados y ausencia de lluvias. No obstante, el calor será intenso, con máximas de 31 °C y un índice UV muy alto.

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Medidas de prevención ante el clima

Ante la persistencia de las tormentas en el callejón interandino, se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas ante posibles acumulaciones de agua y extremar cuidados en la conducción. Asimismo, el uso de protector solar, sombreros y ropa de manga larga es indispensable para mitigar los efectos de la radiación UV, que no dará tregua en casi todo el territorio nacional durante las horas pico de calor.

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