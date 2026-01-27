Vías mojadas en Ecuador: 5 claves mecánicas para evitar choques en el invierno

Lluvias en Ecuador: Recomendaciones técnicas para el mantenimiento vehicular y la conducción segura en calzada mojada

Referencial. Conducir bajo la lluvia en Ecuador exige precaución: el mantenimiento vehicular y la velocidad adecuada son claves para evitar choques.

Las recientes precipitaciones registradas en diversas regiones de Ecuador han modificado las condiciones de circulación en la red vial estatal y urbana. Con la calzada mojada, los factores de riesgo en la conducción se elevan, exigiendo una respuesta mecánica óptima de los vehículos para responder ante imprevistos.

En este escenario, la seguridad vial deja de depender únicamente de la pericia del conductor y se traslada al estado de componentes críticos como frenos y neumáticos. A continuación, repasamos cinco aspectos técnicos fundamentales para garantizar un desplazamiento seguro durante la actual temporada invernal.

Neumáticos: Adherencia y capacidad de drenaje en calzada mojada

El estado de las llantas es el factor determinante para la estabilidad del vehículo en condiciones de lluvia. Cuando el labrado se encuentra desgastado, el neumático pierde la capacidad de evacuar el agua, lo que reduce el contacto con el pavimento y eleva el riesgo de derrapes.

Además de la profundidad del dibujo, es técnico y preventivo mantener la presión de aire recomendada por el fabricante. Este dato, generalmente ubicado en el marco de la puerta del conductor, asegura que la banda de rodadura trabaje de manera uniforme, optimizando la tracción y la respuesta de frenado en superficies resbaladizas.

El desgaste del labrado reduce la capacidad del neumático para evacuar agua, aumentando el riesgo de derrapes. Foto: Canva

Visibilidad: El mantenimiento del sistema limpiaparabrisas

Mantener un campo visual despejado es indispensable para la conducción bajo la lluvia. Las escobillas o plumas son las encargadas de evacuar el agua del cristal, pero su material —generalmente caucho— se degrada con la exposición al sol y los cambios de temperatura, perdiendo flexibilidad y eficacia.

Los fabricantes sugieren la sustitución de estos elementos al menos una vez al año para evitar que dejen rastros o ruidos que dificulten la visión. Para una instalación correcta, se debe consultar el manual del propietario o las guías de medidas específicas de cada vehículo, garantizando así una limpieza uniforme del parabrisas durante las precipitaciones.

Las escobillas en mal estado comprometen la visibilidad al conducir bajo lluvia, aumentando el riesgo de accidentes. Foto: Canva

Sistema de frenado: Funcionamiento y revisión preventiva

Los frenos constituyen uno de los sistemas de seguridad activa más críticos del vehículo, especialmente en superficies húmedas donde la distancia de detención aumenta. Un sistema con componentes desgastados pierde capacidad de respuesta, lo que compromete la estabilidad al intentar reducir la velocidad de forma brusca sobre el agua.

Es necesario realizar inspecciones periódicas si se detectan ruidos, vibraciones o una disminución en la presión del pedal. En la geografía ecuatoriana, caracterizada por descensos prolongados, contar con pastillas y discos en óptimas condiciones es fundamental para prevenir fallos mecánicos y asegurar una respuesta eficaz ante cualquier imprevisto en la vía.

Gestión de la velocidad: Factores de riesgo en pendientes y curvas

La geografía del territorio ecuatoriano, caracterizada por un relieve irregular, exige una conducción adaptada a las condiciones del entorno. El exceso de velocidad en tramos con pendientes y curvas pronunciadas reduce la capacidad de maniobra, un riesgo que se acentúa cuando la calzada está mojada debido a la disminución del coeficiente de fricción. Respetar los límites establecidos permite contar con el tiempo de reacción necesario para gestionar imprevistos y asegurar que el vehículo mantenga su trayectoria.

La velocidad excesiva en calzadas mojadas reduce la maniobrabilidad y eleva el riesgo de derrapes. Foto: Canva

Distancia de seguridad y prevención del hidroplaneo

Mantener una distancia prudencial con respecto al vehículo que circula adelante es esencial en condiciones de lluvia, ya que el espacio requerido para el frenado se incrementa significativamente. En Ecuador, los límites de velocidad permitidos son de 50 km/h en zonas urbanas y 90 km/h en carreteras para vehículos livianos; sin embargo, bajo precipitaciones, se recomienda circular por debajo de estos rangos.

Asimismo, es importante evitar el paso por acumulaciones de agua o charcos, cuya profundidad suele ser difícil de calcular. El contacto con estas superficies puede provocar hidroplaneo —pérdida de tracción por una capa de agua entre la llanta y el suelo— o daños mecánicos en el sistema de dirección y suspensión por baches no visibles.

