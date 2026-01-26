Tormenta en EE. UU. deja 11 muertos, apagones y caos aéreo: Lo que debes saber

Ciudad Juárez amanece bajo un manto blanco mientras la nieve y el frío extremo, con temperaturas de hasta -6 °C, transforman la frontera norte en un paisaje invernal poco habitual.

Una devastadora tormenta invernal azota el centro y sur de Estados Unidos este lunes 26 de enero, dejando un saldo preliminar de 11 fallecidos. Ante la magnitud del fenómeno, el presidente Donald Trump ha declarado el estado de emergencia en 12 estados, mientras las autoridades instan a la población a permanecer en sus hogares. El impacto es masivo: casi un millón de hogares carecen de suministro eléctrico y la red de transporte aéreo se encuentra prácticamente paralizada.

Peligrosa tormenta invernal azotará a EE.UU., es probable que libere hielo y nieve Leer más

Colapso histórico en el sector aeronáutico

El domingo 25 de enero marcó un hito negativo para la aviación civil. Según el portal FlightAware, se cancelaron más de 11.400 vuelos, lo que representa más de un tercio de la operación nacional. En algunos aeropuertos, la inactividad alcanzó el 80%. La firma Cirium destacó que esta tormenta ha provocado el mayor volumen de cancelaciones desde el inicio de la pandemia, superando cualquier crisis meteorológica reciente.

Crisis energética en el sur y sureste

Este caos en los cielos se refleja también en tierra, especialmente en el sur y sureste del país, donde el hielo acumulado derribó líneas eléctricas y dejó a casi un millón de usuarios sin suministro. La situación es particularmente alarmante en Tennessee, donde cientos de miles de hogares enfrentan el frío extremo sin calefacción. Las autoridades advierten que lo peor está por venir, con pronósticos de vientos huracanados que pondrán a prueba la resistencia de la red eléctrica nacional.

Récords de nieve y frío extremo

A la falta de energía se suma el bloqueo de las vías de comunicación. Estados como Colorado, Illinois y Nueva York enfrentan acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros, haciendo imposible la conducción. En la ciudad de Nueva York, el temporal ha roto un récord de más de 120 años de antigüedad. No obstante, la mayor preocupación de los meteorólogos se centra en la frontera con Canadá, donde la sensación térmica podría alcanzar los -45°C, afectando a cerca de 120 millones de personas.

Clima invernal en Central Park, Nueva York, EE.UU., el 27 de diciembre de 2025. EFE

Balance de víctimas y vulnerabilidad social

La severidad del clima ya se ha cobrado vidas humanas en distintos puntos de la geografía estadounidense. En Texas, se confirmaron tres fallecidos, incluyendo a una menor de edad, mientras que en Luisiana la hipotermia cobró dos víctimas más. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó sobre el hallazgo de cinco personas muertas a la intemperie, subrayando la extrema vulnerabilidad de la población sin hogar ante esta crisis climática.

De la nieve al hielo: un peligro que persiste

Pese a que las nevadas han cesado en algunas zonas, el peligro no ha desaparecido. Este lunes, el aguanieve ha comenzado a cubrir el Atlántico medio, creando una capa de escarcha que dificulta las labores de limpieza y el tránsito de vehículos de emergencia. Los expertos advierten que este fenómeno de congelación se extenderá hacia los montes Apalaches y Nueva Inglaterra, manteniendo el riesgo de accidentes y nuevos apagones hasta mediados de semana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!