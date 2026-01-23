Tormenta invernal en EE. UU.: la lista de estados bajo alerta por frío extremo

Referencial.Las bajas temperaturas han activado alertas en varios estados de EE. UU., con recomendaciones de abrigo extremo y precaución ante posibles riesgos de salud.

Estados Unidos se prepara para enfrentar uno de los embates climáticos más severos de la temporada. Un sistema invernal de gran magnitud, alimentado por una masa de aire ártico, amenaza con paralizar más de dos docenas de estados desde las Grandes Llanuras hasta el Noreste.

El fenómeno, que ganará fuerza hacia el final de esta semana, no solo promete nevadas históricas, sino también un descenso térmico que podría romper récords de frío extremo, poniendo en jaque el suministro eléctrico y el transporte.

Cronología del impacto y avance del hielo

La ofensiva blanca iniciará este viernes 23 de enero, en las llanuras centrales y meridionales. Se prevé que para el sábado la tormenta se expanda con fuerza desde Texas y Oklahoma hacia el Atlántico Medio, alcanzando Virginia y Maryland por la noche.

Los meteorólogos advierten que la interacción entre el aire gélido y el sistema de humedad será determinante; un ligero cambio en la trayectoria podría transformar lo que se espera como nieve en peligrosas capas de lluvia helada, extendiendo las complicaciones hasta el cierre del domingo.

Declaratorias de emergencia en el cinturón del sur

Ante la inminencia del desastre, los gobernadores de la región sur han tomado medidas drásticas. En Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró el estado de emergencia, instando a la población a evitar las carreteras. Medida similar adoptó Carolina del Sur, movilizando a la Guardia Nacional para labores de rescate.

En Texas, el gobernador Greg Abbott dispuso equipos especiales para el tratamiento de vías y el monitoreo crítico del sistema eléctrico, buscando evitar colapsos energéticos como los de años anteriores. Por su parte, en Georgia, las autoridades aceleran el abastecimiento de suministros y el pretratamiento de puentes ante la previsión de apagones masivos.

Pronóstico de nevadas históricas en las metrópolis

El cinturón de nieve cubrirá una vasta zona donde se esperan acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros, con picos superiores en áreas específicas. Ciudades como Nueva York y Filadelfia podrían registrar su tormenta de nieve más potente en casi cuatro años, mientras que Tulsa, Oklahoma, enfrenta la posibilidad de una nevada de 30 cm, algo no visto en tres lustros.

El corredor de la I-95, que conecta Washington con Boston, se mantiene en vigilancia máxima, ya que la mezcla de nieve con aguanieve podría generar condiciones de movilidad extremadamente críticas durante las horas pico del fin de semana.

Blindaje estatal ante un escenario crítico

La magnitud del fenómeno ha forzado la declaratoria de estado de emergencia en al menos 10 estados, extendiéndose desde Missouri hasta Virginia. Esta medida busca agilizar la movilización de recursos y el despliegue de la Guardia Nacional, como en el caso de Georgia, donde el gobernador Brian Kemp autorizó a 500 efectivos para tareas de asistencia inmediata.

En Texas, el gobernador Greg Abbott firmó una declaración de desastre para 134 condados, bajo la sombra del traumático colapso energético de 2021. Aunque el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) asegura que la red es estable, la orden estatal garantiza suministros ante posibles cortes. "Esta tormenta tiene toda nuestra atención", advirtió el secretario de Transporte de Carolina del Norte, Daniel Johnson, ante la posibilidad de que el hielo inhabilite la red vial por varios días.

Récords de frío: una amenaza a la salud

El núcleo de la tormenta trae consigo una invasión de aire ártico que desplomará los termómetros hasta niveles históricos. Ciudades como Dallas y Raleigh se preparan para máximas que ni siquiera superarán los -4 °C, mientras que en las "Ciudades Gemelas" (Minnesota) las mínimas podrían hundirse hasta los -29 °C.

El mayor peligro, sin embargo, radica en la sensación térmica. En el Medio Oeste, el viento gélido provocará registros de entre 30 y 50 grados bajo cero, un escenario donde la congelación de la piel expuesta puede ocurrir en apenas 10 minutos. Las autoridades instan a la población a un confinamiento preventivo, advirtiendo que lo peor del frente ártico se sentirá con fuerza durante las primeras horas del lunes 26 de enero.

