Visa para Estados Unidos: nuevos requisitos para la Green Card por matrimonio

El USCIS actualizó en enero de 2026 los requisitos para obtener y conservar la Green Card por matrimonio

Estados Unidos actualizó los requisitos para obtener la residencia permanente mediante el matrimonio.

La Green Card es el documento que otorga la residencia permanente en Estados Unidos. En el caso de matrimonios, permite que un ciudadano estadounidense solicite este beneficio para su cónyuge extranjero. Inicialmente, la residencia se concede de manera condicional por dos años, con el objetivo de verificar la autenticidad de la relación. Al finalizar ese periodo, la pareja debe presentar una petición conjunta para remover las condiciones y obtener la residencia permanente definitiva.

Nuevos cambios en 2026

Desde enero de 2026, el USCIS endureció los requisitos para la Green Card por matrimonio. Entre las principales modificaciones se destacan

Se solicitarán pruebas adicionales de convivencia, como cuentas bancarias conjuntas, contratos de arrendamiento y registros médicos compartidos.

El periodo de revisión de la residencia condicional podrá ampliarse hasta 36 meses en casos donde existan dudas sobre la autenticidad del vínculo.

Se reforzarán los controles de seguridad y verificación de antecedentes penales y migratorios de ambos cónyuges.

Quienes soliciten la remoción de condiciones deberán presentar evidencia más detallada y actualizada de la relación.

Requisitos que se necesitan cumplir

Para obtener la Green Card por matrimonio bajo las nuevas reglas, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Matrimonio válido y reconocido legalmente en el país donde se celebró. Pruebas de relación auténtica, como fotografías familiares, viajes en conjunto, cuentas compartidas y testimonios de terceros. Residencia conjunta comprobada, mediante contratos de arrendamiento, facturas de servicios o hipotecas. Declaraciones juradas de amigos o familiares que confirmen la relación. Cumplimiento de entrevistas presenciales ante oficiales del USCIS, quienes evaluarán la coherencia de las respuestas y la veracidad de la relación. Antecedentes limpios: no tener historial criminal grave ni violaciones migratorias previas.

El USCIS enfatiza que la documentación debe ser clara, verificable y actualizada, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar o impedir la aprobación.

Consecuencias de incumplir requisitos o fraude

El USCIS advirtió que quienes no cumplan con los nuevos requisitos o incurran en fraude enfrentan sanciones severas. La primera consecuencia de incumplir con los requisitos o de presentar información falsa es la negación de la Green Card, lo que implica la pérdida inmediata del estatus migratorio en Estados Unidos. Esto deja al solicitante en una situación irregular y sin posibilidad de permanecer legalmente en el país.

En casos donde se detecte que el matrimonio fue celebrado únicamente con fines migratorios, el USCIS puede iniciar un proceso de deportación. Esta medida busca garantizar que la residencia permanente se otorgue únicamente a quienes cumplen con la normativa y mantienen vínculos legítimos.

Además, quienes participen en matrimonios fraudulentos enfrentan sanciones legales y penales, que incluyen multas económicas y posibles condenas de prisión. Estas disposiciones reflejan la seriedad con la que las autoridades estadounidenses combaten el fraude migratorio.

Finalmente, los implicados en este tipo de prácticas quedan sujetos a la inhabilitación para futuras solicitudes migratorias, lo que les impide acceder a otros beneficios como visas de trabajo, programas de reunificación familiar o incluso la ciudadanía estadounidense.

