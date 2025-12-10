Visa 2026: los 47 países donde los ecuatorianos pueden viajar sin este requisito
El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país actualizó la lista. Conoce a donde puedes ir solo con pasaporte
Se viene un nuevo año y los planes comienzan a gestionarse desde ahora. La gente comienza a ponerse metas como bajar de peso, hacer ejercicio, conseguir nuevo trabajo, etc... Y uno de esos objetivos también es viajar en este 2026. Ya sea por negocio, vacaciones o visitar familiares, un viaje siempre viene bien.
Pero el mayor problema o traba que se presenta para los ecuatorianos para ir a otro país son los requisitos que se necesitan para ingresar al destino. Más que nada la famosa visa, documento de identidad que les permite a los países a regularizar y conocer quiénes entran o salen de su nación.
La más solicitada o conocida es la visa a Estados Unidos, pero todos los países la solicitan. Eso sí depende de los acuerdos que haya entre los estados para permitir entrar o no a personas de ciertas nacionalidades. Es por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó la lista de países a los que los ecuatorianos pueden entrar sin visa.
En total son 47 naciones a los que podemos ingresar solo con nuestro pasaporte. Algo que facilita el viaje a esos lugares y ahorra dinero ya que siempre el proceso de solicitar una visa cuesta bastante plata.
Lista de países para los que los ecuatorianos no necesitan visa
- Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
- Centroamérica y el Caribe: Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves.
- Europa: Armenia, Belarús, Georgia, Rusia, Ucrania.
- Asia: China, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Israel, Kazajistán, Malasia, Maldivas, Singapur, Tailandia, Turquía.
- Oriente Medio y África: Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Sudáfrica, Surinam, Tayikistán.
