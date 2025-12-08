Visa Mundial 2026: Guía para citas prioritarias de La Tri en EE. UU.

Aprende cómo solicitar una el documento americano para acompañar a Ecuador en la Copa del Mundo 2026

Los hinchas ecuatorianos podrán solicitar la Visa para ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Visa para ir a los Estados Unidos de Norteamérica siempre es un documento muy solicitado para los turistas, mucho más cuando se vienen eventos como la Copa del Mundo a jugarse en tierras americanas, mexicanas y canadienses en 2026. Por suerte, E.E.U.U. tiene un proceso relativamente sencillo al momento de tener la Visa si su objetivo es ver estar presente en el Mundial 2026.

Específicamente, lo que cualquier hincha ecuatoriano necesita para poder ir a alentar a la Tricolor en Estados Unidos es una Visa de visitante/turista (B-2), la cual le da un tiempo determinado para la estadía del ciudadano ecuatoriano en tierras americanas.

Así puedes sacar la Visa Americana para ir al Mundial 2026

Hinchas de Ecuador esperan a la Tri en Canadá y Estados Unidos. Cortesía

Paso 1: Llene el formulario digital DS-160

El primer paso es completar la Solicitud de Visa de No Inmigrante en línea, conocida como formulario DS-160. Durante este proceso, deberás subir una fotografía que cumpla estrictamente con los requisitos oficiales. Al terminar, asegúrate de imprimir la página de confirmación del DS-160, ya que es obligatoria para tu entrevista.

Paso 2: Pague la tarifa y agende su cita

Debes pagar la tarifa de solicitud de visa, que actualmente asciende a $185 (tasa no reembolsable). Luego, utiliza la página web oficial de la Embajada para programar la cita de la entrevista. Los tiempos de espera son extensos; en Ecuador, las demoras son de aproximadamente tres a cuatro meses, por lo que se recomienda iniciar el trámite lo antes posible.

Paso 3: Prepare la documentación obligatoria

Para asistir a tu cita con el funcionario consular, debes tener listos los siguientes documentos imprescindibles:

Pasaporte vigente:

Debe tener una validez mínima de seis meses más allá del período que planeas quedarte en EE.UU.

Confirmación DS-160:

La página impresa que obtuviste al finalizar el formulario.

Recibo de Pago:

La constancia de que has cancelado la tarifa de solicitud.

Fotografía:

Solo si tuviste problemas para subir la foto digitalmente en el DS-160, deberás llevar una impresa con el formato solicitado.

Paso 4: Reúna evidencia de vínculos y solvencia

Para convencer al oficial de tu intención de regresar a Ecuador, es crucial llevar documentación que demuestre fuertes lazos con tu país de origen, como evidencia de tu empleo actual o vínculos familiares. Adicionalmente, debes probar que tienes la capacidad financiera para cubrir los costos del viaje; si no puedes cubrirlos todos, puedes presentar pruebas de que otra persona lo hará.

Paso 5: Asista a la entrevista y biométricos

El día de la cita, un oficial consular te entrevistará para verificar que cumples con los requisitos. Durante el proceso, se tomarán tus huellas dactilares digitales. El funcionario determinará en ese momento si tu solicitud es aprobada o si requiere trámites administrativos adicionales, lo cual extendería la espera.

Paso 6: Entrega y costos finales

Si tu visa es aprobada, recibirás tu pasaporte y la visa en un plazo aproximado de 8 a 10 días después de la entrevista. En cuanto a los costos, aunque la tarifa base es $185, existe una Tasa de Integridad adicional aprobada ($250), que elevaría el costo total a $435. Esta tasa solo se paga si la visa es aprobada y, aunque debía estar vigente desde octubre de 2025, aún no se ha comenzado a cobrar.

