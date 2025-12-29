Mario Godoy: por qué expertos piden allanamientos y control penal inmediato

Entrevistados señalan conflicto de intereses en la situación que enfrenta el presidente del Consejo de la Judicatura

Mario Godoy llegó al Consejo de la Judicatura, inicialmente con apoyo del correísmo, luego del oficialismo.

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, no solo debería renunciar; además, entes como la Fiscalía General del Estado tendrían que actuar, allanar y revisar los celulares de todos los implicados. Así lo consideran tres de cinco consultados, en medio del escándalo que envuelve a quien dirige el máximo organismo de la administración de justicia.

Desde la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces se decidió hacer un pronunciamiento grupal. “La justicia solo puede cumplir con su función cuando las juezas y jueces trabajan con plena libertad, sin presiones ni interferencias”, señaló el gremio en un comunicado. Asimismo, puntualizó que no adelantan criterios ni juicios sobre personas o hechos concretos.

Todo empezó luego de que se hiciera público que el juez anticorrupción Carlos Serrano había sido presionado por Henry Gaibor, exdirector de Pichincha, en un juicio penal en contra de Jezdimir Srdan. El procesado, en plena audiencia, lo intimidó con un gesto que simboliza que le cortará el cuello. Eso, entre otras situaciones, relató el abogado Felipe Rodríguez en una columna.

Asimismo, se supo que Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, había sido abogada del narcotraficante serbio.

La Comisión Nacional Anticorrupción opina sobre Godoy:

Por eso, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, considera que es prudente que Godoy renuncie. Sin embargo, opina que los organismos de control deberían actuar a la brevedad. “Lo han denunciado por sus conexiones con núcleos delictivos. Por sus antecedentes, oportunamente nos opusimos públicamente a esa designación”.

Puntos de vista de abogados sobre el presidente del Consejo de la Judicatura

Desde la Federación de Abogados, Ciro Guzmán señala que la denuncia del juez Serrano amerita que la Fiscalía investigue con agilidad, ya que existirían dos delitos: tráfico de influencias e intimidación. “No creo que solo el exdirector provincial esté involucrado”.

Carlos Dávila, abogado, dice que cuando un tema se vuelve político se busca “desprestigiar a toda la Función Judicial”. Cree que se debe dar el debido proceso para conocer la verdad y que no se repita: “La renuncia es la salida fácil”.

Varias acciones se pueden tomar frente a lo que se conoce sobre Mario Godoy

Solanda Goyes, exvocal de la Judicatura, apunta que la Asamblea debe destituir a Godoy, pero también la Corte Constitucional por no haber implementado unidades de garantías constitucionales, como se le ordenó en sentencia.

“Así Mario Godoy nunca jamás regresaría a la Judicatura. Además, hay acciones de inconstitucionalidad a la designación, pues no se permitió conocer las impugnaciones ciudadanas, con lo que se pudo evitar llegar a este nivel. La Corte podría, desde ese ejercicio de control constitucional, retrotraer el proceso de designación, volver a conocerlo y así sería imposible que lo vuelvan a nombrar. Genera sospecha que el Fiscal se haya quedado quieto”.

Corrupción en la justicia en Ecuador

El sistema de justicia de Ecuador ha sido manipulado por operadores, como se ha evidenciado en casos como Metástasis, Purga y Plaga.

