Solanda Goyes: “Mario Godoy ha perdido legitimidad. Debe renunciar”

La exconsejera de la Judicatura conversó con EXPRESO sobre escándalo por el que atraviesa el Consejo de la Judicatura

La exconsejera de la Judicatura Solanda Goyes analiza la crisis por la que atraviesa el Consejo de la Judicatura.

La exconsejera de la Judicatura, Solanda Goyes, examina la denuncia de conflictos de intereses en el Consejo de la Judicatura y las acciones que ha ejecutado el Estado.

Contexto. Carlos Serrano, juez anticorrupción, denunció presiones por parte del exdirector de la Judicatura en Pichincha y hombre de confianza de Mario Godoy, Henry Gaibor, en la resolución de la sentencia en el caso Euro2024, proceso seguido contra del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, quien fue representado por la cónyuge de Godoy, Dolores Vintimilla.

LE SUGERIMOS LEER: La estrategia del silencio del Gobierno de Noboa ante el escándalo de la Judicatura

RELACIONADAS Estos son los conflictos de intereses que cercan a Mario Godoy

- El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, ha expresado que este escándalo en torno al caso Euro2024, en el Consejo de la Judicatura, es una persecución política, ¿hay argumentos para que sea catalogado así esta denuncia por parte del juez anticorrupción, Carlos Serrano?

- No, de ninguna manera. Es evidente que hay una llamada telefónica, lo hemos escuchado todos los ecuatorianos, de parte de Henry Gaibor al juez de manera directa. Henry Gaibor dice que lo hace a nombre de alguien. La Fiscalía debería ya estar haciendo las diligencias que corresponden para saber quién es esa persona que le pidió a Henry Gaibor que llame.

- Pero si Godoy no es mencionado en los audios que se difundieron, ¿él carecería de culpabilidad para estar involucrado en esta polémica? ¿Eso puede sostenerse?

- No, es insostenible porque evidentemente no es él quien ha llamado, pero en este tipo de casos no necesita él llamar. Recuerden ustedes el caso de Nubia Vera. Allí en la información que ella misma dijo es que el presidente sí le visitó, pero quién le entregó el ‘pendrive’ no fue el presidente, sino su asesor. Entonces también hay que mirar el nivel de relación que tiene Mario Godoy con los funcionarios. Y, el señor Gaibor es conocido en el Consejo de la Judicatura que es un hombre de confianza en el círculo de Godoy.

LE INVITAMOS A LEER: Jueces anticorrupción alertan crisis: falta de seguridad, recursos y sobrecarga

RELACIONADAS ADN y el correísmo se juegan a dos tiempos el futuro de Mario Godoy en la Judicatura

No dejar caer este caso hasta que se establezcan responsabilidades de carácter político, disciplinario y penal.

- ¿Cree que hay intención dentro de la Asamblea Nacional de llevar a un real juicio político a Godoy?

- Yo veo que no porque, por ejemplo, Andrés Castillo que está acudiendo a los medios de comunicación dice que él tiene que analizar la información y que dependiendo de eso se tomaría una postura.

- ¿Qué mensaje emitiría el Gobierno si es que no llegase a un juicio político?

- Ahí se le vacía el discurso de que lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

- ¿Usted cree que Godoy deba seguir a la cabeza del CJ?

- Mario Godoy ha perdido la legitimidad, por eso, el señor tiene que renunciar.

- ¿No debe ser destituido?

- Con renuncia o sin renuncia tiene que hacerse el proceso de destitución, porque ese, en cambio, es una expresión de la postura que adoptan los órganos de control respecto de la conducta de Godoy en la Judicatura; para eso tiene que pasar por el juicio político. Pero también existen otros recursos que se podrían utilizar, porque la administración de Godoy tiene muchos cuestionamientos. Existe una demanda de incumplimiento porque no ha realizado la implementación de las unidades de garantías constitucionales; eso puede acarrear la destitución.

- ¿Quién tiene esa causa en sus manos?

- La Corte Constitucional. Otra ruta es el cuestionado proceso de designación de Godoy, en el cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no permitió que la ciudadanía ejerza su derecho a la impugnación. Entonces, en la Corte Constitucional también podría retrotraer el proceso al momento de las impugnaciones, para que se haga una designación en el marco de lo constitucional y legal.

LE SUGERIMOS LEER: Caso Triple A: ¿Para cuándo se postergó la audiencia de juicio?

Por más que haya tentáculos dentro, hay que seguir trabajando. La opinión pública va a jugar un papel importante.

- Si ya renunció Gaibor, director provincial de Pichincha del CJ, ¿aún puede aplicarle el proceso disciplinario por haber cometido interferencia en el proceso judicial?

- Es una obligación. Me extraña que no han empezado de modo inmediato el proceso disciplinario.

- Pero se tiene un antecedente, la denuncia de la jueza Nubia Vera. Si en esa ocasión no se emitió una disciplina contra Godoy, Gaibor y Jorge Carrillo, ¿cree que ahora sí se dará?

- Hay que establecer una diferencia, en este otro caso lo que se añade es que lo hacen a favor de un narcotraficante. Entonces, yo creo que sí, a menos que la ciudadanía lo permita y que vuelva a quedar como que nada hubiese sucedido, como hemos visto en el caso de Nubia Vera.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!