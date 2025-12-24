Caso Triple A: ¿Para cuándo se postergó la audiencia de juicio?

La audiencia de juicio del caso Triple A se suspendió para el 31 de enero y 1 de febrero de 2026.

Después de más de 60 minutos de deliberación para saber si se iba o no a diferir la audiencia de juicio del caso Triple A, los jueces del tribunal de juzgamiento decidieron que este proceso se instalará el 31 de enero y 1 de febrero de 2026. La decisión fue tomada por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Consuelo Tapia y Gabriela Lara.

La audiencia no fue instalada, por la ausencia de dos abogados defensores. De acuerdo con sus certificados médicos, ellos no gozan de buena salud.

Esta nueva fecha es “en virtud de la complejidad de la causa y la disponibilidad de agenda de los jueces integrantes del tribunal pluripersonal”, dijo el juez Sánchez. También por “el derecho a la defensa de confianza, más aún cuando se trata de defensas de personas jurídicas”, agregó. Ante esto, las otras fechas que se determinaron para el juicio quedaron sin efecto.

Cambios de fechas de esta audiencia

Esta audiencia marcará el inicio de la etapa de juzgamiento, en la que el fiscal Dennis Villavicencio debe sustentar su acusación y demostrar la supuesta participación de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en un esquema de comercialización irregular de combustibles, a través de empresas asociadas a su entorno.

Esta audiencia en un principio estaba agendada para el 21 de enero al 1 de febrero de 2026; pero fue adelantada para el miércoles 24 de diciembre y del 28 al 30 de diciembre. Según el oficio que emitió Sánchez, el 12 de diciembre, el adelanto de la fecha se debió a la “aplicación del principio de celeridad” y a “la disponibilidad de la agenda de este Tribunal”.

Ahora, la audiencia de juicio se instalará a finales de enero y comienzo de febrero, a las 08:30.

¿Por qué se suspendió y no se instaló la audiencia?

Este proceso no se ejecutó, debido a la ausencia de dos de los abogados (José Roberto Navarrete Vera y Erik Fabián Mayorga Vaca) que representan las defensas técnicas de sujetos jurídicos y naturales no se presentaron en la sala 208, ubicada en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, en la avenida Amazonas y Juan José Villalengua, en el norte de Quito. Esta tenía previsto que iniciara a las 14:30.

La falta de ellos se debió a que se encuentran con permiso médico, debido al estado de salud, según reza en los certificados médicos. Estos documentos fueron emitidos por el personal médico del Ministerio de Salud Pública de la Coordinación Zonal 5.

Navarrete, quien defiende a Lady Juliana Cedeño Toala y a Jessenia Monserrate Vélez Orellana, goza de descanso médico por 19 días; desde el 23 de diciembre hasta el sábado 10 de enero de 2026, debido a que padece de insuficiencia respiratoria de leve a moderada intensidad desde el 18 de diciembre.

En cambio, Mayorga –defiende a César Emilio Bravo Ibáñez, representante legal de la empresa Fuelcorp- ha presentado un cuadro febril de 38.5 grados, cefalea, edema facial y dolor retroauricular irradiado. De acuerdo, con el certificado médico, el abogado padece de alveolitirs del maxilar K103 y afecciones inflamatorias de los maxilares K102. Él tiene reposo por 14 días, hasta el 5 de enero de 2026.

Sánchez también ordenó que, en el término de 72 horas, los abogados legalicen los certificados médicos y presenten los originales ante el tribunal.

¿A qué se debe este juicio?

La Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible. La Fiscalía acusa a 16 personas naturales y seis empresas, entre ellos: el alcalde de Guayaquil entre otras personas naturales, y empresas vinculadas a la familia del burgomaestre, como la Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

La investigación empezó en julio de 2024, tras la denuncia de Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

