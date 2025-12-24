Caso Triple A: Reposo médico de abogados defensores complica instalación del juicio

Tribunal delibera tras inasistencia de defensas técnicas de procesados. Dos abogados no asistieron a la audiencia

A las 14:30 fueron convocados los procesados del Caso Triple A para la audiencia del juicio.

Dos abogados que representan las defensas técnicas de sujetos jurídicos y naturales no asistieron a la audiencia de juicio del caso Triple A. Este proceso se instaló el miércoles 24 de diciembre en la sala 208, ubicada en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, en la avenida Amazonas y Juan José Villalengua, en el norte de Quito.

¿Qué abogados no asistieron?

Los abogados José Roberto Navarrete Vera y Erik Fabián Mayorga Vaca presentaron certificados de reposo. Navarrete goza de descanso médico hasta el sábado 10 de enero de 2026, debido a que padece de insuficiencia respiratoria de leve a moderada intensidad desde el 18 de diciembre.

El permiso fue emitido el 23 de diciembre, a las 11:00. Navarrete defiende Lady Juliana Cedeño Toala y a Jessenia Monserrate Vélez Orellana.

Inicia juicio contra Aquiles Álvarez por posible distribución ilegal de hidrocarburos Leer más

En cambio, Mayorga ha presentado un cuadro febril de 38.5 grados, cefalea, edema facial y dolor retroauricular irradiado. De acuerdo, con el certificado médico, el abogado padece de alveolitirs del maxilar K103 y afecciones inflamatorias de los maxilares K102.

El descanso médico del abogado Mayorga es hasta el lunes 5 de enero de 2026. Él defiende a César Emilio Bravo Ibáñez, representante legal de la empresa Fuelcorp.

¿Quiénes emitieron el certificado de permiso médico?

Ambos certificados fueron emitidos por personal médico del Ministerio de Salud Pública de la Coordinación Zonal 5. Al primero se lo entregó el doctor Peter Giovanny Díaz Rendón y al segundo, la odontóloga María José Moyano Paz.

Ante esto, los abogados de las otras personas que son procesadas expresaron, ante la sala de juicio, que era menester que no se instale la audiencia de juicio ante la falta de los abogados con el fin de que se garantice el derecho a la defensa y que no se deje en la indefensa a tres procesados.

Es por eso por lo que el tribunal de juzgamiento del caso “va a salir a deliberar para darles a conocer la decisión respecto a este incidente que se ha presentado”. Este cuerpo colegiado está formado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Consuelo Tapia y Gabriela Lara.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez enfrenta juicio con jueces temporales y una magistrada cuestionada

Pabel Muñoz cuestiona audiencia del caso Triple A contra Aquiles Álvarez Leer más

Caso Triple A

En un inicio, esta audiencia de juicio estaba previsto para el 21 de enero al 1 de febrero; pero fue adelantado por el Tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado la “aplicación del principio de celeridad” y a “la disponibilidad de la agenda de este Tribunal”.

La Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible. La Fiscalía acusa a 16 personas naturales y seis empresas, entre ellos: el alcalde de Guayaquil entre otras personas naturales, y empresas vinculadas a la familia del burgomaestre, como la Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

La investigación empezó en julio de 2024, tras la denuncia de Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Para leer toda la información completa de EXPRESO. ¡Suscríbete aquí!