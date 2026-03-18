'Lilo y Stitch 2' ya tiene fecha de estreno, el live action regresa en 2028

La segunda entrega de Lilio y Stitch adaptará la secuela animada del 2005, Disney confirmó que se estrena en 2028

La primera entrega del live action fue todo un éxito en taquilla

Disney confirmó este 18 de marzo la fecha de estreno de Lilo y Stitch 2 en su versión live action. Tras el éxito arrollador de la primera entrega, el regreso del experimento 626 promete más caos y una historia que volverá a tocar el corazón del público

Fue el propio CEO de Disney, Josh D’Amaro, quien reveló que la esperada secuela llegará a los cines el 26 de mayo de 2028, marcando el regreso de una de las historias más queridas de la compañía de entretenimiento. El anuncio no tardó en viralizarse, ya que confirma que Disney apuesta por esta franquicia tras el éxito global de su primera entrega

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Un fenómeno que rompió récords



La primera entrega del live action, estrenada en 2025 y dirigida por Dean Fleischer Camp, superó todas las expectativas. Aunque inicialmente estaba pensada para streaming en la plataforma Disney+, su llegada a los cines fue clave para convertirla en un fenómeno de taquilla.

En su primera semana, la película recaudó más de 341 millones de dólares, recuperando rápidamente su presupuesto y posicionándose como una de las adaptaciones más exitosas de Disney en los últimos años.

Trama de Lilo y Stitch 2

La secuela seguirá la línea de la película animada de 2005, mostrando a Lilo preparándose para una importante competencia de hula, mientras Stitch comienza a comportarse de forma extraña e inestable. Este cambio en el personaje central promete añadir tensión a la historia, sin perder el toque emocional y familiar que caracteriza a la saga.

El regreso del elenco original

Aunque aún no se ha revelado en totalidad la lista de actores de esta nueva entrega, los fanáticos de la historia esperan que gran parte del elenco vuelva, incluyendo a Maia Kealoha como Lilo y Chris Sanders como la voz de Stitch.

Junto a ellos, también regresarían nombres como Sydney Agudong, Zach Galifianakis y Billy Magnussen, consolidando así la continuidad del universo presentado en la primera película.

Ohana sigue expandiéndose

Más allá de su éxito comercial de la primera entrega, el filme ha logrado mantenerse como una de las historias más queridas por distintas generaciones, gracias a su poderoso mensaje sobre la familia

La plataforma de entretenimiento busca replicar esa conexión emocional en esta secuela, ampliando el universo con nuevos desafíos, personajes y posiblemente más experimentos como el icónico 626.

El desarrollo de esta secuela forma parte de la estrategia del estudio por expandir sus franquicias más exitosas en live action, apostando por historias que combinan nostalgia con innovación.

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