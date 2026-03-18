'Worlds Collide 2026': Descendientes, Zombies y Camp Rock juntos en concierto

El tour musical de Disney recorrerá por tres meses más de cuarenta estadios de Norteamérica

La gira es producida por Disney Concerts y promocionada por AEG Presents

Lo que empezó como un experimento musical de Disney se convirtió en un fenómeno global. Ahora regresa más recargado y con una sorpresa que nadie vio venir, Camp Rock forma parte oficialmente del escenario de Worlds Collide 2026, junto a Descendientes y Zombies, otras franquicias del canal de entretenimiento.

La mañana del 18 de marzo, AEG y Disney mediante publicaciones en sus redes sociales anunciaron las fechas oficiales para la compra de las entradas.

Grupo Firme en Quito 2026: fecha, lugar y venta de entradas del concierto Leer más

Un concierto prometedor

Tras agotar más de 40 estadios en su edición anterior y ser nombrada como La mejor gira familiar 2025 por la revista Billboard, la gira Worlds Collide regresa con una prometedora apuesta. Disney y AEG Presents confirmaron que este 2026 el espectáculo recorrerá 48 ciudades de Norteamérica durante casi tres meses.

El tour reunirá nuevamente a estrellas de Descendientes y ZOMBIES, pero esta vez suma otro éxito de los 2000, la icónica franquicia Camp Rock, marcando su debut en este formato y provocando la nostalgia de miles de fanáticos.

Las empresas encargadas de la gira, anunciaron que los fans de estos éxitos que influyeron en toda una generación podrán acceder a una preventa exclusiva a través de Disney+ desde el 23 de marzo, mientras que la venta general iniciará el 27 de marzo.

Un elenco con experiencia y nuevas personajes

El escenario contará con el regreso de figuras ya conocidas por los fans como Malachi Barton, Dara Reneé y Mekonnen Knife, quienes formaron parte del éxito anterior.

A ellos se suman nuevas estrellas que prometen robarse el show: Liamani Segura, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero y Alexandro Byrd, ampliando el universo musical con energía fresca y nuevas interpretaciones.

Un espectáculo completamente renovado

Más allá del elenco, el esperado concierto apostará por una producción totalmente reinventada. Según Disney, con el estreno de la quinta película de Descendientes, la tercera de Camp Rock y la popularidad de Zombies, la gira presentará nuevas versiones de los éxitos, una puesta en escena más ambiciosa y una experiencia visual que busca superar todo lo logrado en la gira anterior.

El equipo creativo responsable del éxito pasado regresa con una misión clara, elevar el espectáculo a un nivel pop de primer nivel, combinando coreografías impactantes, efectos especiales y una narrativa que conecte los tres universos de Disney.

Fechas, ciudades y el cierre en Latinoamérica

La gira iniciará el 25 de septiembre en California y recorrerá ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Houston, antes de cerrar con broche de oro el 13 de diciembre en la Arena CDMX, en México.

Este cierre en Latinoamérica confirma el enorme impacto de la franquicia en el público hispano, que ha sido clave en el éxito global del tour.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!