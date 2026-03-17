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Grupo Firme tiene un nuevo tour en 2026.
Grupo Firme tiene un nuevo tour en 2026.Cortesía

Grupo Firme en Quito 2026: fecha, lugar y venta de entradas del concierto

La gira La Última Peda 2026 incluye presentaciones en varios países de la región

Grupo Firme confirmó su presentación en Quito como parte de su gira internacional La Última Peda 2026, que recorrerá México, Centroamérica y Sudamérica. El concierto se realizará el viernes 19 de junio en el Parque Bicentenario, según el calendario oficial del tour.

El anuncio del show en la capital ecuatoriana se difundió en redes sociales con el mensaje: “¡Atención Quito! La fiesta más esperada del 2026 está por llegar”. En la misma publicación, se indicó que el grupo “llega para romperla en grande” e invitó al público a asistir. “Vamos a cantar, brindar y hacer que esa noche quede en la historia”.

Venta de entradas para el concierto de Grupo Firme en Ecuador

La venta de entradas iniciará el 20 de marzo desde las 10:00 a través del sitio web feelthetickets.com. También se habilitarán puntos de venta físicos en Quito, en CCI, Condado Shopping y Scala Shopping, así como en Guayaquil, en Alhambra Shopping.

La Última Peda 2026: los detalles de la gira

La gira La Última Peda 2026 incluye presentaciones en varios países de la región y forma parte de la expansión del grupo en mercados de Centro y Sudamérica. El recorrido contempla ciudades como Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Chile, Bolivia y Colombia, antes de su llegada a Ecuador.

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Grupo Firme incluirá en este tour un repertorio con temas de su trayectoria y canciones recientes, dentro de un formato de espectáculo que se presentará en estadios y espacios de gran capacidad en distintos países.

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