Emelec vs. Guayaquil City: canal y dónde ver GRATIS el partido en el Capwell | Fecha 9 LigaPro 2026

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Emelec recibe este viernes 17 de abril a Guayaquil City por la novena fecha de la LigaPro 2026. Ambos equipos atraviesan un momento complejo, ubicados en la zona baja de la tabla y con la urgencia de sumar para salir del grupo del descenso.

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La situación del Bombillo es alarmante tras caer al penúltimo lugar con apenas cinco unidades recolectadas. El equipo dirigido por Vicente Sánchez no logra encontrar la brújula futbolística, acumulando derrotas en tres de los cuatro últimos partidos que han encendido las alarmas en la directiva y en su hinchada.

Por su parte, Guayaquil City llega al Estadio Capwell con nueve puntos, situándose en el decimosegundo casillero del torneo. El conjunto de Pool Gavilánez viene motivado tras vencer 2-1 a Macará, buscando aprovechar la desesperación azul para dar un golpe de autoridad como visitante en Guayaquil.

Vicente Sánchez, entrenador del Emelec.Cortesía

Horario del Emelec vs. Guayaquil City

El encuentro se disputará este viernes 17 de abril de 2026 en el Estadio George Capwell. Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 19:30

Argentina, Chile y Uruguay: 21:30

México: 18:30

¿Dónde ver Emelec vs. Guayaquil City GRATIS?

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la señal abierta de Teleamazonas y mediante la plataforma de streaming Zapping. Estos canales cuentan con los derechos exclusivos para este compromiso de alto riesgo.

Ambas escuadras saltarán al gramado con la obligación de obtener los tres puntos. Para Emelec, una derrota significaría hundirse más en el sótano, mientras que para el City, una victoria representaría un respiro vital para escalar hacia la mitad de la tabla general.

Posible alineación de Emelec

El técnico Vicente Sánchez recupera a Estalin Segura tras su sanción y apostará por la jerarquía de Miller Bolaños en el ataque para romper la sequía goleadora frente a su exequipo en la Caldera.

Emelec: Ortiz; Caicedo, Valencia, Leguizamón, Guerrico; Griffith, Cevallos, Mina, Pizzini, Bolaños; y Klimowicz.

Posible alineación de Guayaquil City

Pool Gavilánez confía en la experiencia del Damián 'Kitu' Díaz para manejar los tiempos en el mediocampo y asistir a la velocidad de sus extremos en busca de vulnerar la defensa azul.

Guayaquil City: Napa; Rodríguez, Quiñónez, Arias; Arroyo, Laurino, Ayoví, Mancilla; González, Díaz y Mero.

Tabla de posiciones LigaPro 2026