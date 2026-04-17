Gobierno de Kast expulsa a ecuatorianos de Chile: ¿Qué se sabe del caso?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El Gobierno del mandatario chileno José Antonio Kast inició la aplicación de su política migratoria con un primer operativo de expulsión de extranjeros, entre ellos ciudadanos ecuatorianos. Dicho proceso también incluyó a personas de Colombia y Bolivia.

El procedimiento se concretó a través de un vuelo que partió desde Santiago, en el que fueron deportadas alrededor de 40 personas de distintas nacionalidades, principalmente colombianos, bolivianos y ecuatorianos. De ese grupo, un número reducido corresponde a ecuatorianos.

Según las autoridades chilenas, las expulsiones responden a dos causales: infracciones administrativas, como el ingreso irregular o la permanencia sin documentación, y decisiones judiciales vinculadas a delitos, entre ellos robo, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

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El vuelo para la expulsión

La agencia EFE reportó que el vuelo, que partió el jueves 16 de abril desde el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Santiago, trasladó a 40 personas (17 bolivianos, cuatro ecuatorianos y 19 colombianos). Tenía previsto hacer paradas en La Paz, Guayaquil y Bogotá.

Desde el Ejecutivo chileno se ha señalado que este es el primer operativo de una política que busca intensificarse en el tiempo, con nuevos vuelos de deportación.

Daniel Noboa se reunión con el entonces presidente electo de Chile José Antonio Kast en diciembre de 2025.Cortesía: Presidencia Ecuador.

La misma agencia EFE reportó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo: "Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses".

Aunque la medida ha generado atención en Ecuador, no se trata de una acción dirigida exclusivamente contra sus ciudadanos, sino de un proceso más amplio que abarca a migrantes de varios países en situación irregular o con antecedentes penales.

Kast y su primera visita a Ecuador

José Antonio Kast asumió el poder el 11 de marzo de 2026. Sucedió al izquierdista Gabriel Boric. Antes de su posesión y ya con los resultados en Chile, el mandatario chileno llegó en visita oficial a Ecuador.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa lo recibió en Carondelet el 23 de diciembre de 2025. La seguridad, la movilidad humana y el comercio marcaron la agenda del encuentro.