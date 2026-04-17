Comisión aprueba informe de ley para agilizar adopciones en Ecuador

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción fue aprobado con siete votos en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Con este paso, la propuesta pasa al Pleno de la Asamblea para su primer debate, donde se discutirá la viabilidad de las reformas planteadas.

La presidenta de la comisión, Diana Jácome, destacó que el documento es resultado de un proceso participativo que incluyó aportes de expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil. El objetivo central es reducir los tiempos de los procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Coherencia con la Constitución y derechos de la niñez

La mesa legislativa concluyó que la propuesta guarda coherencia con la Constitución de la República y con el ordenamiento jurídico vigente. Se constituye, además, en una herramienta necesaria para asegurar la tutela efectiva y oportuna de los derechos de la niñez, especialmente de aquellos que permanecen en instituciones de acogida.

El proyecto plantea reformas clave a los códigos orgánicos de la Niñez y Adolescencia, General de Procesos y de la Función Judicial. Estas modificaciones buscan eliminar barreras estructurales y procesales que actualmente retrasan los procesos de adopción, generando incertidumbre para las familias y prolongando la permanencia de menores en centros de acogida.

Principales reformas que introduce el proyecto

Entre los cambios más relevantes se destacan:

Reducción de plazos mediante términos claros y perentorios en todas las etapas del proceso.

Articulación entre fases judiciales y administrativas, evitando duplicidades y dilaciones innecesarias.

Redefinición de la adoptabilidad, priorizando el bienestar integral del niño por encima de criterios meramente biológicos.

Fortalecimiento de garantías procesales, incluyendo el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a comprender las decisiones judiciales en lenguaje accesible.

Sanciones por incumplimiento de plazos para funcionarios judiciales y administrativos.

Unificación de procesos familiares, como la competencia de un mismo juez en casos de grupos de hermanos.

El proyecto también incorpora medidas de protección integral, como nuevas causales de privación de patria potestad en casos de vulneración grave de derechos.

Medidas complementarias para garantizar derechos

El proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción incorpora disposiciones adicionales que refuerzan la protección integral de la niñez. Entre ellas, se establece que el juez que ordenó medidas de protección será también competente para conocer la declaratoria de adoptabilidad, evitando duplicidad de procesos y garantizando mayor celeridad en las decisiones.

Otra medida relevante es la incorporación de políticas de inclusión para adolescentes que no fueron adoptados hasta cumplir los 18 años y deben abandonar instituciones de acogida. El proyecto dispone que el Estado otorgue becas y ayudas económicas, además de cuotas en el acceso a la educación superior, con el fin de garantizar oportunidades de desarrollo y reducir la vulnerabilidad social de este grupo.

Finalmente, la propuesta fija plazos máximos para cada etapa del proceso de adopción, como diez días para informes de consentimiento, dos meses para investigaciones policiales y técnicas, seis meses para reinserción familiar y dos meses para el emparentamiento. Además, se sanciona el incumplimiento de plazos por parte de servidores judiciales y administrativos, y se evita la repetición innecesaria de diligencias ya realizadas.