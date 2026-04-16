¿Revolución Ciudadana se quedó sin otra asambleísta? Esto respondió Sandra Figueroa

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tensión en la Revolución Ciudadana: Sandra Figueroa rechaza comisión propuesta por ADN y aclara que no dejará su bancada.

Reclamos en el Pleno tras nominación de Figueroa a comisión evidenciaron cruces en el correísmo.

Figueroa se desmarca de ADN y responde a su bancada: “Mi lealtad está con la Revolución Ciudadana”.

¿La Revolución Ciudadana se quedó sin otra legisladora en la Asamblea Nacional? La correísta Sandra Figueroa aclaró el alcance de su discurso durante la sesión del Pleno realizada la tarde del 15 de abril de 2026.

El origen del conflicto fue la propuesta de ADN para que Figueroa integrara la Comisión Calificadora de la Iniciativa Popular Normativa denominada “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica”.

El tema no cayó bien en la bancada correísta. Durante el trámite en el Pleno se observó a varios integrantes de ese bloque rodear a Figueroa en medio de reclamos en el tratamiento de ese punto. Fue la propia legisladora quien se refirió a la nominación.

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Figueroa presentó un oficio en el que renunció a integrar dicha comisión. En el Pleno, afirmó: “No puede ser posible que a una persona que lleva muchos años en una bancada, defendiéndola aquí y en la calle, por simplemente haber sido mocionada se pretenda pensar que por eso ya soy morada”.

La referencia evidenció la tensión que se generó al interior del correísmo por su presencia en esa comisión. “Soy leal a mis principios y a Dios. Me molesta esta actitud (en referencia a su bancada)”, añadió.

Mientras Figueroa intervenía, desde el lado derecho del hemiciclo, donde se ubica el bloque de ADN, se escuchaban aplausos. En otro momento, hizo referencia al presidente Daniel Noboa y al Gobierno del expresidente Rafael Correa. Sobre este último, sostuvo que él sí había cambiado Durán.

Aunque el discurso evidenció diferencias internas en la Revolución Ciudadana, la asambleísta utilizó su cuenta de X para aclarar lo ocurrido. “Mi lealtad está con la Revolución Ciudadana y con mi bancada. No pienso salir de estas filas”, escribió tras la sesión.

La legisladora también señaló que, si alguna de sus expresiones había causado descontento, ofrecía disculpas a su bancada. A ese mensaje adjuntó un video de un fragmento de su intervención en el que dice: “No peleen. Trabajemos. Me molesta esto”.

Una referencia a ADN

Figueroa llevó el tema más allá y, a través de X, cuestionó a la bancada oficialista. Escribió: “A ADN le aclaro: cuando hablé de persecución fue porque quizás les molestó mi renuncia a la comisión que me designaron. No se dejen confundir”.

Un antecedente sobre designación a comisiones

Lo ocurrido en la sesión del 15 de abril de 2026 recordó el caso del ahora excorreísta Sergio Peña. En la sesión inaugural del actual Legislativo, su nombre apareció en la lista de integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El legislador Sergio Peña llegó a la Asamblea como asambleísta nacional por Revolución Ciudadana pero se apartó al inicio del actual período.Cortesía Asamblea.

La nómina con la distribución de los asambleístas en las diferentes comisiones fue elaborada por ADN y contó con los votos de la mayoría que se conformó desde el inicio del actual periodo, por lo que la inclusión de Peña generó sorpresa.

Posteriormente, Peña arremetió contra Luisa González, entonces presidenta de la Revolución Ciudadana, y contra el líder del movimiento, Rafael Correa. Actualmente se declara independiente, aunque sus intervenciones y votaciones se alinean con el oficialismo.