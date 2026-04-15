Olsen dice que viajes de la Asamblea continuarán y esto es lo que cuesta cada desplazamiento

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Niels Olsen defiende sesiones fuera de Quito pese a su costo de hasta $30.000 por jornada.

El Legislativo mantendrá traslados a provincias en medio de cuestionamientos por austeridad.

Sesiones en Guayas, Azuay y El Oro marcaron la agenda legislativa con aprobación de normas clave.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, aseguró que los desplazamientos del Pleno a otros cantones continuarán. Este 15 de abril de 2026, el titular del Legislativo se refirió al costo que implican las movilizaciones a provincias fuera de Pichincha.

“Uno de los objetivos de la Asamblea Nacional es estar más cerca de la gente. Los costos aproximados son 30.000 dólares por cada sesión”, señaló Olsen a su ingreso al Pleno, que se desarrolla desde las 10:00.

Olsen justificó el gasto. “Si es lo que cuesta para estar más cerca de las personas es lo que vamos a hacer”, dijo el titular de la Asamblea. En ese contexto, fue consultado sobre si se considera la actual etapa de austeridad.

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“Estamos en una época en la que la Asamblea tiene que estar cerca de la gente”, insistió. Además, agregó que sesionarán en territorio para mantener contacto con ciudadanos, gremios e incluso medios de comunicación que no tienen la oportunidad de estar en Quito. “Vamos a visitar diferentes ciudades”, concluyó.

Las sesiones fuera de Quito

En 2026, la Asamblea Nacional ha intensificado las salidas a otras provincias para la aprobación de leyes y el tratamiento de normativas en distintas comisiones.

La Comisión de Seguridad fue una de las que decidió sesionar fuera de Quito en el marco de los traslados del Pleno fuera de Pichincha.CORTESÍA

Por ejemplo, en marzo pasado sesionó en Guayas y Azuay. También se desplazó hasta Machala, en la provincia de El Oro.

En esas jornadas se aprobaron leyes clave. Entre ellas, la urgente económica enviada por el Ejecutivo sobre el esquema 70/30 para el uso de recursos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Asimismo, la Ley sobre vivienda social se aprobó fuera de Quito. A esto se suman las reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial que, entre otros aspectos, otorgaron más facultades a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

El propio Olsen ha señalado que no se entregan viáticos a los asambleístas. Aun así, el traslado de personal técnico, equipos de comunicación y de la Escolta Legislativa genera costos. Por ahora, los siguientes desplazamientos no han sido confirmados, aunque, como indicó el presidente de la Asamblea, continuarán.