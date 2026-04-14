Correísmo apunta a presidenta de comisión para designación de nuevo fiscal: ¿de qué la acusa?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El correísmo en la Asamblea anunció hallazgos en su proceso de fiscalización sobre el concurso para la designación del nuevo fiscal general. Esta vez, la bancada de la Revolución Ciudadana apunta a Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección.

El asambleísta del bloque correísta, Luis Fernando Molina, señaló que su bancada llevó adelante un proceso de fiscalización. En ese contexto, aseguró contar con pruebas sobre presuntas irregularidades en los certificados de capacitación de Jacho.

“Se nos había informado que los certificados que había presentado no tenían la validez ni la regularidad del caso”, dijo Molina. A partir de ello, indicó que solicitó información al Ministerio del Trabajo sobre el Centro de Capacitación Aina Group y la certificación a la que hace referencia.

NO TE PIERDAS | Comisión del concurso para elegir el fiscal aceptó un pedido de reconsideración

“Le solicitamos al Ministerio del Trabajo que certifique la existencia de este centro”. Molina señaló que la respuesta fue que no está registrado en esa cartera de Estado. “Adicional a eso, el acuerdo ministerial al que hace referencia no corresponde a Aina Group”.

El legislador agregó que las certificaciones no se emiten a través de acuerdos, sino de resoluciones. “Es un hecho grave. La presidenta de la comisión técnica encargada de revisar las hojas y el expediente en el concurso de fiscal tiene documentos que no corresponden a la realidad”, mencionó Molina.

Cynthia Jacho, quien en la etapa preliminar obtuvo 17,50 de 50 puntos, preside la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.KARINA DEFAS/EXPRESO

¿Qué busca el correísmo?

Molina señaló que Jacho debería renunciar. Además, aseguró que la información obtenida ya fue remitida a tres entidades: la Fiscalía General, la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Sobre la Fiscalía, Molina indicó que debe abrirse una investigación por los documentos presentados por Jacho, lo que podría derivar en responsabilidades penales.

También señaló que el CPCCS, de acuerdo con el reglamento, es responsable de la verificación de requisitos. “Si no verificaron, tienen un presunto delito de omisión”, concluyó Molina.