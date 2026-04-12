Comisión del concurso para elegir el fiscal aceptó un pedido de reconsideración

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Comisión acepta reconsideración en concurso para fiscal y amplía a 28 los postulantes admitidos.

Proceso avanza tras revisar 34 reclamos de inadmisión entre 75 inscritos al concurso nacional.

Selección del fiscal sigue bajo cuestionamientos por falta de acceso público a expedientes, advierten veeduría cívica.

La Comisión de selección del concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado aceptó una solicitud de reconsideración de admisibilidad, con la cual suman 28 los postulantes que avanzan a la siguiente etapa del proceso.

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En total, 75 aspirantes se inscribieron para el proceso y en inicio solo 27 cumplieron con los requisitos. Sin embargo, durante la revisión de las reconsideraciones, la comisión aceptó la noche del 10 de abril de 2026 la carpeta de Christian Kerlin Ayala Piedra, de la provincia de El Oro, cuya postulación aumentó el número a 28.

Los comisionados iniciaron la revisión de los pedidos de reconsideración el martes 7 de abril pasado y concluyeron este viernes con el análisis de las 34 solicitudes de los aspirantes que fueron excluidos en la fase de admisibilidad.

Según informó la comisión, los informes aprobados y sus resoluciones serán notificadas a los aspirantes y estarán disponibles en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Cuestionan el concurso

El concurso para elegir al nuevo fiscal avanza en medio de cuestionamientos, después de que la veeduría cívica presentó una acción de acceso a la información pública en contra de la comisión por la negativa del organismo para que la ciudadanía conozca los 75 expedientes.

Además, las restricciones para observar de cerca el proceso obligaron a las veedurías ciudadanas independientes a retirarse del concurso. Ante la situación, la Corporación Participación Ciudadana dijo que "es un hecho grave que empaña el proceso de selección y genera dudas sobre su transparencia". Por ese motivo, solicitó públicamente que el CPCCS permita a los observadores el acceso a los documentos que se requiera.

📰 #URGENTE

📝 #ComunicadoPC

Estamos preocupados por el proceso de selección del Fiscal General del Estado.



🔍 Conoce nuestras razones ⤵️ pic.twitter.com/930gVnbm1H — Participación Ciudadana (@ParticipacionPC) April 8, 2026

CPCCS convoca a veedores acreditados

Mientras la comisión elabora el informe con la lista de los candidatos admitidos, el Consejo convocó a los veedores acreditados por el organismo a la sesión presencial que se realizará en su antigua sede en Quito, para que elijan al coordinador, subcoordinador y secretario.