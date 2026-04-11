Detienen a hombre armado junto al fiscal Alarcón en Quito: lo que sabemos hasta ahora

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Incidente nocturno en Quito obligó el 10 de abril a evacuar al fiscal general por vehículo sospechoso.



Escoltas interceptaron a un hombre armado cerca del fiscal; Policía investiga el hecho en la capital.



Detenido armado fue puesto a órdenes de autoridades tras alerta de seguridad junto al fiscal general.





Un incidente de seguridad registrado la noche del jueves 10 de abril de 2026, en la ciudad de Quito, obligó a activar los protocolos de protección del fiscal general del Estado, luego de que se detectara un vehículo en actitud sospechosa en las inmediaciones del lugar donde se encontraba la autoridad.

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De acuerdo con el comunicado de Fiscalía, el hecho ocurrió tras reportes de detonaciones en el sector, lo que llevó al equipo de seguridad a evacuar al fiscal general como medida preventiva y a desplegar acciones de verificación en la zona.

Durante la intervención, el vehículo sospechoso fue interceptado y su ocupante retenido, al confirmarse que portaba un arma de fuego. El ciudadano fue posteriormente puesto a órdenes de las autoridades competentes, mientras unidades especializadas de la Policía Nacional asumieron las diligencias investigativas para determinar las circunstancias del caso.

Escoltas interceptaron a un hombre armado cerca del fiscal; Policía investiga el hecho en la capital.Cortesía

Sin mayores detalles del caso

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad del detenido, el tipo de arma encontrada ni si existe algún vínculo directo entre el hecho y procesos judiciales en curso. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen del incidente y establecer posibles responsabilidades.

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Fiscalía indicó que el fiscal general se encuentra fuera de peligro. El episodio se produce en un contexto marcado por riesgos asociados a funcionarios que ocupan cargos de alta exposición.

El caso permanece bajo investigación y se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las diligencias policiales y fiscales.