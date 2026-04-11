Emergencia en Quito: activan operativo de búsqueda por menor extraviado en zona boscosa

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Niño de 4 años fue reportado como desaparecido el 10 de abril en cerro Ungüi, sur de Quito.

ECU 911 y Bomberos lo encontraron sano tras búsqueda nocturna en zona boscosa del Rucu Pichincha.

Menor fue hallado sano a las 03:15 del 11 de abril y entregado a su madre tras valoración médica.

Una emergencia movilizó a los equipos de rescate la noche del viernes 10 de abril de 2026 en el sur de Quito.

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El sistema de emergencias ECU 911 recibió una alerta a las 19:45 sobre la desaparición de un niño de 4 años en el sector de Chilibulo, específicamente en una zona boscosa del cerro Ungüi, considerado un estribo del volcán Rucu Pichincha.

De inmediato, se activó un operativo de búsqueda y rescate con la participación de varias instituciones de primera respuesta, debido a la complejidad del terreno y las condiciones nocturnas.

Operativo de búsqueda en zona de difícil acceso

El trabajo articulado involucró al Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional y unidades especializadas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), quienes se desplegaron en el área durante la noche y madrugada.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, el equipo especializado de rescate en alta montaña llegó rápidamente al sitio tras la alerta inicial.

“Recibimos una alerta por un menor de cuatro años extraviado en el cerro Ungüi. Nuestro grupo especializado de rescate en alta montaña se movilizó de inmediato hasta el lugar.

Al llegar, iniciamos la búsqueda con todo nuestro contingente para localizarlo de manera rápida. Realizamos sobrevuelos con nuestras aeronaves no tripuladas y búsqueda por tierra con canes”, detalló la institución.

Las labores incluyeron rastreos terrestres, patrullajes en senderos y el uso de drones para inspeccionar la zona boscosa, donde la visibilidad era limitada durante la noche.

Niño fue encontrado sano y salvo tras horas de búsqueda

Tras varias horas de trabajo continuo, el ECU 911 confirmó que a las 03:15 del sábado 11 de abril el menor fue localizado con vida en el área de búsqueda.

Posteriormente, paramédicos del Cuerpo de Bomberos realizaron la valoración médica inicial, confirmando que el niño se encontraba en buen estado de salud. Tras la atención prehospitalaria, fue entregado a su familia.

“El menor se encuentra en condición estable y queda a cargo de su madre”, indicó Bomberos de Quito.

Recomendaciones tras el rescate

Luego del operativo, las autoridades emitieron recomendaciones a la ciudadanía para prevenir emergencias similares. Entre ellas, evitar llevar a niños pequeños a caminatas o senderos en zonas boscosas o de difícil acceso, especialmente sin las medidas de seguridad adecuadas.

Las instituciones de rescate reiteraron la importancia de la precaución durante actividades al aire libre en áreas como el cerro Ungüi y otros sectores del entorno del volcán Rucu Pichincha, donde el terreno puede ser irregular y la orientación difícil, especialmente en condiciones de baja visibilidad.