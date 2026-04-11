Operativo interinstitucional Quito
Operativo en Quito revela plagas, túnel oculto y clausura de varios establecimientos
Operativo en Quito deja clausuras, detenidos y hallazgos de plagas, licor adulterado y condiciones insalubres en varios establecimientos
Lo que debes saber
- Operativo interinstitucional en Quito clausura 8 locales en Ajaví y Puente del Guambra por insalubridad y plagas
- Autoridades detienen 2 personas y decomisan licor adulterado, marihuana y cigarrillos ilegales en controles en Quito
Un amplio operativo interinstitucional de control en el sur y centro de Quito dejó como resultado la clausura de ocho establecimientos, dos personas detenidas y múltiples hallazgos relacionados con seguridad, salud pública y comercio irregular.
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Las intervenciones se concentraron en sectores como Ajaví y el entorno del Puente del Guambra, donde se detectaron condiciones críticas en varios locales.
Hostales insalubres, plagas y manejo inadecuado de desechos
Uno de los puntos más alarmantes del operativo se registró en un hostal intervenido, donde las autoridades encontraron restos de sustancias sujetas a fiscalización, además de habitaciones en evidente estado de insalubridad.
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Según el informe oficial, el lugar presentaba falta de mantenimiento, acumulación de suciedad y manejo peligroso de desechos biológicos.
Durante la inspección también se evidenció la presencia de roedores y cucarachas, así como abundante excremento en distintas áreas del establecimiento.
Asimismo, se identificó el manejo inadecuado de residuos, incluidos preservativos usados depositados sin ningún tipo de tratamiento diferenciado en basureros comunes.
En el mismo inmueble, las autoridades detectaron además un camino subterráneo, hallazgo que forma parte de las verificaciones que continúan tras la intervención.
Resultados del operativo: clausuras, detenciones y decomisos
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El operativo dejó una serie de acciones concretas por parte de las autoridades:
- 8 establecimientos clausurados, entre hostales y tiendas vinculadas a la venta de licor artesanal
- 2 personas detenidas, una de ellas por boleta de captura
- 150 requisas ejecutadas en distintos puntos
- Hallazgo de marihuana durante las inspecciones
- 124 litros de licor adulterado destruidos
- 430 unidades de cigarrillos ilegales decomisadas
- 19 citaciones emitidas por diferentes infracciones
- 6 vehículos retenidos
- Un detenido por conducir en estado etílico
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Las autoridades señalaron que varios de los establecimientos intervenidos, especialmente hostales, presentaban serias irregularidades sanitarias y de funcionamiento, lo que motivó su clausura inmediata.
Las autoridades mencionaron que el objetivo del operativo fue reforzar el control del comercio informal, prevenir riesgos a la salud pública y garantizar la seguridad ciudadana en sectores estratégicos de la capital.