Operativo en Quito revela plagas, túnel oculto y clausura de varios establecimientos

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Operativo interinstitucional en Quito clausura 8 locales en Ajaví y Puente del Guambra por insalubridad y plagas

Autoridades detienen 2 personas y decomisan licor adulterado, marihuana y cigarrillos ilegales en controles en Quito

Un amplio operativo interinstitucional de control en el sur y centro de Quito dejó como resultado la clausura de ocho establecimientos, dos personas detenidas y múltiples hallazgos relacionados con seguridad, salud pública y comercio irregular.

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Las intervenciones se concentraron en sectores como Ajaví y el entorno del Puente del Guambra, donde se detectaron condiciones críticas en varios locales.

Hostales insalubres, plagas y manejo inadecuado de desechos

Uno de los puntos más alarmantes del operativo se registró en un hostal intervenido, donde las autoridades encontraron restos de sustancias sujetas a fiscalización, además de habitaciones en evidente estado de insalubridad.

Según el informe oficial, el lugar presentaba falta de mantenimiento, acumulación de suciedad y manejo peligroso de desechos biológicos.

Durante la inspección también se evidenció la presencia de roedores y cucarachas, así como abundante excremento en distintas áreas del establecimiento.

Asimismo, se identificó el manejo inadecuado de residuos, incluidos preservativos usados depositados sin ningún tipo de tratamiento diferenciado en basureros comunes.

En el mismo inmueble, las autoridades detectaron además un camino subterráneo, hallazgo que forma parte de las verificaciones que continúan tras la intervención.

Resultados del operativo: clausuras, detenciones y decomisos

El operativo dejó una serie de acciones concretas por parte de las autoridades:

8 establecimientos clausurados, entre hostales y tiendas vinculadas a la venta de licor artesanal

2 personas detenidas, una de ellas por boleta de captura

150 requisas ejecutadas en distintos puntos

Hallazgo de marihuana durante las inspecciones

124 litros de licor adulterado destruidos

430 unidades de cigarrillos ilegales decomisadas

19 citaciones emitidas por diferentes infracciones

6 vehículos retenidos

Un detenido por conducir en estado etílico

Operativo de control en Quito revela camino subterráneo, presencia de roedores y cucarachas en establecimientos intervenidos.cortesía Municipio

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Las autoridades señalaron que varios de los establecimientos intervenidos, especialmente hostales, presentaban serias irregularidades sanitarias y de funcionamiento, lo que motivó su clausura inmediata.

Las autoridades mencionaron que el objetivo del operativo fue reforzar el control del comercio informal, prevenir riesgos a la salud pública y garantizar la seguridad ciudadana en sectores estratégicos de la capital.