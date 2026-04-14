Concurso para Fiscal: José De La Gasca responde a veedor y niega ser "apadrinado" de Daniel Noboa

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber José De La Gasca rechaza nexos con Daniel Noboa y ratifica su candidatura a fiscal general ante críticas.

De La Gasca defiende 20 años de experiencia penal y desmiente falta de requisitos tras objeción de veeduría.

El exministro exige renuncia del veedor Guido Egas por presunto sesgo político y errores en el proceso.

El exministro de Gobierno y actual aspirante a la Fiscalía General del Estado, José De La Gasca, responde a las acusaciones del nuevo coordinador de la veeduría ciudadana del concurso, Guido Egas. En declaraciones para EXPRESO, De La Gasca niega ser un apadrinado del presidente Daniel Noboa y ratifica contar con la experiencia y formación necesaria para ser el próximo fiscal general.

La postura de Guido Egas sobre De La Gasca

Tras ser electo como nuevo coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas cuestionó la postulación de De La Gasca en el concurso. Según el veedor, el exministro no cuenta con la experiencia exigida por el reglamento ni tiene credenciales éticas por haber sido embajador y secretario de Estado del presidente Daniel Noboa. Egas incluso lo invitó a renunciar al concurso por "ética".

Guido Egas es el nuevo coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado.ARCHIVO/ASAMBLEA NACIONAL

De La Gasca defiende su trayectoria y experiencia

Sin embargo, De La Gasca señala a este Diario que Egas "pierde toda seriedad el criterio de un 'veedor' cuando empieza por señalarme como 'apadrinado del gobierno'". El exministro, además, defendió su trayectoria, señalando que su paso por el sector público "no es sinónimo de padrinazgo alguno" y que su "sesgada insinuación más dice de él que de mí".

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Respecto a la supuesta falta de experiencia y preparación, De La Gasca respondió con su perfil profesional:

Ejercicio profesional : Cuenta con más de 20 años de trayectoria tras graduarse como abogado en 2004.

: Cuenta con más de 20 años de trayectoria tras graduarse como abogado en 2004. Especialización : Su carrera se ha centrado en el área penal, desempeñándose en la cátedra, la judicatura y el litigio privado.

: Su carrera se ha centrado en el área penal, desempeñándose en la cátedra, la judicatura y el litigio privado. Validación previa: Recordó que en 2019 su hoja de vida ya fue analizada y validada en un proceso similar para la Fiscalía.

"He cumplido con todos los requisitos legales y no estoy inmerso en inhabilidad o prohibición alguna. Eso fácilmente constatable y así lo ha declarado la Comisión Ciudadana del concurso", acota.

José de la Gasca, exministro de Gobierno, fue uno de los voceros más visibles del régimen, impulsó la Constituyente y fortaleció la mayoría de ADN.Foto: Flickr

De La Gasca y su independencia de Noboa

Por otro lado, respecto a su supuesta falta de independencia política, el exministro sostiene que no ejerce cargo público alguno desde julio de 2025 ni tiene conflicto de interés alguno que le impidan postularse para el concurso para fiscal general del Estado.

Un mensaje directo a la veeduría del concurso

Finalmente, De La Gasca envía un mensaje al nuevo coordinador de la veeduría del concurso para fiscal: "Al señor Egas le digo, que revise los documentos con mayor prolijidad, pues ni siquiera soy el postulante 168 como él afirma. Así de confundido está. El rol de veedor ciudadano debe ejercerse con responsabilidad, decoro e independencia. No con agenda o sesgos políticos. Por eso, le devuelvo al señor Egas la invitación a que renuncie, por ética".