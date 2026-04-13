José De La Gasca debería retirarse del concurso para Fiscal por "ética", dice veedor

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Nuevo coordinador de veeduría cuestiona idoneidad de José De la Gasca para Fiscal General.

Guido Egas denuncia que De la Gasca incumple los 10 años de experiencia legal obligatoria.

Veeduría señala falta de ética por vínculos directos del candidato con el Gobierno de Noboa.

Guido Egas, recién electo coordinador de la veeduría ciudadana, denunció que el postulante y exministro José De la Gasca carece de la experiencia legal mínima y de la independencia ética necesaria para liderar la Fiscalía General del Estado. Egas instó a los candidatos vinculados al gobierno de Daniel Noboa a dar un paso al costado para garantizar la transparencia del proceso liderado por el CPCCS.

Crisis en la veeduría ciudadana: nuevos rostros tras renuncias masivas

Tras la salida de siete integrantes clave, incluyendo a la anterior directiva, la veeduría ciudadana del concurso para Fiscal General se reorganizó este 13 de abril de 2026. Guido Egas, con experiencia previa en el concurso de la Contraloría en 2023, asumió la coordinación con un discurso frontal contra las irregularidades detectadas en la fase de admisibilidad.

José De La Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa, presentó su postulación a fiscal general en las últimas horas del plazo límite.

Los reparos contra José De la Gasca: ¿Falta de experiencia?

La crítica principal de la nueva veeduría se centra en José De la Gasca, exministro de Gobierno y figura cercana al oficialismo. Según Egas, la postulación de De la Gasca vulnera el principio de independencia de poderes.

"Por ética deberían dar un paso al costado", sostuvo Egas, subrayando que uno de los requisitos fundamentales es la ausencia de afinidad con los poderes del Estado. Además de los cuestionamientos éticos, el coordinador señaló falencias técnicas en el expediente del exministro:

Incumplimiento de experiencia : Se asegura que no alcanza los diez años de ejercicio profesional exigidos por la ley.

: Se asegura que no alcanza los exigidos por la ley. Conflictos de interés: Su rol como embajador y ministro del presidente Daniel Noboa comprometería la imparcialidad de la Fiscalía.

Su rol como embajador y ministro del presidente comprometería la imparcialidad de la Fiscalía. Falta de certificados: Ausencia de documentos que acrediten que no ejerció cargos directivos en organizaciones políticas.

Actualmente, José De la Gasca es uno de los 27 postulantes admitidos por la Comisión Ciudadana de Selección. No obstante, el proceso sigue bajo la lupa mientras el CPCCS tramita un pedido de reconsideración de uno de los postulantes no admitidos.