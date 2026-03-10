De la Gasca: "No soy candidato del Gobierno" en su camino al concurso de Fiscalía

José de la Gasca aseguró que mantiene un diálogo con el presidente Daniel Noboa, pero solo como parte de una relación cordial

José de la Gasca volvió a negar que su participación en el concurso para fiscal general responda a intereses del Ejecutivo.

El exministro de Gobierno José de la Gasca volvió a negar que su participación en el concurso para fiscal general responda a intereses del Ejecutivo o a alguna estructura política. En una entrevista en Lunes a Lunes, el postulante afirmó que su candidatura es independiente y que esa separación es “hasta el momento del cumplimiento del deber y la responsabilidad”.

Consultado sobre los rumores que lo ubican como favorito del Gobierno, fue tajante: “Quizás soy el favorito de mi mamá”. Aseguró que mantiene un diálogo con el presidente Daniel Noboa, pero solo como parte de una relación cordial posterior a su paso por el Gobierno. “Una cosa es la amistad, una cosa es haber servido a un gobierno. Todo eso llega hasta el momento del cumplimiento del deber”, afirmó.

De la Gasca aclaró que su trayectoria en el Ministerio de Gobierno puede ser vista como una ventaja, pero también como un punto débil. “Más bien va a servir para que a mí me tiren todos los reflectores, las oposiciones, me acusen, me expulsen. Pero estoy aquí sometido, tengo una hoja de vida limpia”, dijo.

José de la Gasca, exministro de Gobierno, durante su intervención el 14 de julio de 2025. Foto: Flickr

José de la Gasca se refiere a los postulantes del concurso

Sobre la posibilidad de que el actual fiscal Alarcón sea su principal competidor, prefirió no pronunciarse. “No desmerezco a ninguno de los 75 postulantes”, sostuvo, destacando que hay candidatos con méritos, incluso sin exposición mediática.

El aspirante recordó que estuvo fuera del país casi un año por una misión internacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Regresó —explicó— para enfrentar el momento crítico que vive el país. “Dejé muchas cosas, sacrifiqué mi familia, mi oficina, mi trabajo. Yo sí fui capaz de decir ‘asumo el desafío’”.

José de la Gasca ocupó el cargo de ministro de Gobierno entre noviembre de 2024 y julio de 2025, durante los dos periodos del presidente Daniel Noboa. Su renuncia fue presentada como irrevocable. Al dejar la función, señaló que buscaba nuevos retos y que quería “retomar la vida que había puesto en pausa por servir al país”. Tras su salida, no cerró la puerta a volver a postularse a la Fiscalía, una intención que ahora se materializa con su inscripción oficial en el concurso.

