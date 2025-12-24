Exministro José de la Gasca dice que Noboa no debe pedir la renuncia de Mario Godoy

De la Gasca advierte una crisis grave en la justicia y pide explicaciones claras a Mario Godoy por vínculos que generan dudas

José de la Gasca, exministro de Gobierno, durante su intervención el 14 de julio de 2025.

José de la Gasca, exministro de Gobierno, se refirió este 24 de diciembre, a la nueva crisis que atraviesa la justicia ecuatoriana, tras el caso que involucra a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Desde distintos sectores se ha pedido su renuncia luego de conocerse que su cónyuge fue parte de la defensa legal del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, condenado por lavado de activos y con vínculos con el narcotráfico.

En declaraciones a un medio local, De la Gasca calificó la situación como “gravísima”, especialmente en un año en el que se cerraron procesos judiciales emblemáticos contra la corrupción como Purga y Metástasis, que evidenciaron la penetración del crimen organizado en el sistema judicial.

“La justicia no puede ser botín de nadie. Solo debe estar al servicio de la ciudadanía. No podemos repetir figuras nefastas como Wilman Terán”, sostuvo el exfuncionario.

Tensiones tras la consulta popular y el rol del Cpccs

De la Gasca manifestó que, tras los resultados de la consulta popular y el referéndum de 2025, resulta preocupante que surjan nuevas polémicas en un momento clave, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debe designar autoridades estratégicas como las del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Fiscalía General del Estado.

“Cuando el crimen organizado y el narcotráfico están al acecho de las instituciones, o cuando existe la duda de que eso esté ocurriendo, el Estado y la ciudadanía deben reaccionar con firmeza”, enfatizó.

Además, aseguró que detrás de la coyuntura actual existen intenciones políticas, cuyo objetivo sería debilitar al Cpccs ante los procesos de designación que se avecinan.

Silencio del Ejecutivo y responsabilidades políticas

Consultado sobre el silencio del Ejecutivo y si corresponde pedir la renuncia de Mario Godoy, De la Gasca consideró que no le compete al Primer Mandatario hacerlo, ya que podría interpretarse como una intromisión en la independencia de funciones del Estado.

“Eso sería una actitud antidemocrática. En este caso, la justicia debería actuar y las responsabilidades políticas también están cerca”, señaló. Recordó, además, que existe un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, que convocó a Godoy para que rinda cuentas, y sostuvo que ese es el camino institucional correcto.

"No puede haber sombras ni dudas en la justicia"

El exministro insistió en que la gravedad del caso exige total transparencia. “En el país no debe haber sombras ni dudas. Es demasiado grave que el órgano de gobierno de la Función Judicial, que designa y evalúa jueces y ejerce potestad disciplinaria, haya caído en manos del narcotráfico”, advirtió.

Respuestas insuficientes y pedidos de explicaciones

Para De la Gasca, las explicaciones ofrecidas por Mario Godoy hasta el momento no son suficientes. Dijo sorprenderse de que un director provincial de la Judicatura en Pichincha, con presunta cercanía con Godoy, haya declarado públicamente que no lo conoce.

“Godoy debe explicarle al país todo lo que está pasando. Si existen circunstancias que pueden sacudir al país, es importante que se conozcan”, afirmó. Añadió que, si los hechos guardan relación con el crimen organizado, el presidente del CJ debe aclarar por qué no lo hizo antes y no solo ahora, cuando estalló la polémica.

Mario Godoy fue reelecto presidente del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031 Flickr CJ

