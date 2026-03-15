Cómo funcionará el toque de queda en Ecuador desde hoy: lo que debes saber

Medida rige en cuatro provincias del país. EE. UU. asesorará en las acciones que se ejecutará contra el crimen organizado

Desde las 23:00 del domingo 15 de marzo de 2026 regirá, por 15 días, el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador.

El Decreto Ejecutivo 329 establece la aplicación de un toque de queda en cuatro provincias del país durante un periodo de 15 días. La medida fue firmada por el presidente Daniel Noboa el viernes 13 de marzo de 2026, aunque el anuncio oficial se había realizado previamente el pasado 2 de marzo.

La disposición forma parte de una “segunda fase” de la estrategia de seguridad nacional impulsada por el Gobierno ecuatoriano. Según información oficial, esta etapa busca recuperar el control territorial frente a redes delictivas y combatir actividades relacionadas con la minería ilegal.

Provincias afectadas y horario de restricción

La restricción de movilidad se aplicará en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. En estos territorios, la ciudadanía deberá permanecer en sus hogares entre las 23:00 y las 05:00 durante el tiempo que dure la medida.

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De acuerdo con el decreto, el horario nocturno concentra delitos de mayor gravedad, como homicidios múltiples y ataques armados. Por ello, el Ejecutivo sostiene que esta franja horaria constituye un periodo crítico para la operatividad de las estructuras criminales.

Operativos de seguridad y cooperación internacional

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que durante el toque de queda la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutarán operativos conjuntos contra el crimen organizado. Estas acciones, indicó, contarán con asesoramiento de Estados Unidos.

El funcionario también pidió la colaboración de la ciudadanía para facilitar el desarrollo de los operativos. “Es fundamental que permanezcan en sus casas. Necesitamos dar un golpe contundente a los grupos criminales”, manifestó.

Posible extensión de la medida

Reimberg no descartó que la medida pueda extenderse si las condiciones de seguridad lo ameritan. Informes de la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior advierten que estas provincias enfrentan una grave problemática vinculada a la expansión y confrontación de organizaciones criminales.

En estos territorios, el aumento de la violencia responde principalmente a disputas por el control territorial y el dominio de economías ilícitas. Estas pugnas han intensificado los hechos violentos en los últimos meses.

Entre enero y febrero de 2026 se registraron 80 muertes violentas en estas cuatro provincias durante el horario comprendido entre las 23:00 y las 05:00. Además, según datos oficiales, en estos territorios se concentra el 70 % de los hechos violentos del país y el 49,59 % de los delitos registrados a nivel nacional.

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Excepciones durante la restricción

El decreto presidencial establece excepciones para determinados sectores estratégicos. Podrán movilizarse durante el toque de queda el personal de salud de la red pública y privada, así como miembros de la fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y funcionarios vinculados a la gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Estas personas deberán presentar documentos que acrediten su actividad laboral ante los controles de seguridad de la Policía y las Fuerzas Armadas. Las autoridades realizarán verificaciones en los operativos desplegados en las provincias donde rige la medida.

A este grupo se suman los pasajeros y trabajadores vinculados al Aeropuerto de Guayaquil. Así lo confirmó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el sábado 14 de marzo de 2026, un día antes de la aplicación del toque de queda.

La entidad indicó que se garantizará la circulación hacia y desde el aeropuerto únicamente para pasajeros y personal relacionados con vuelos internacionales. Los viajeros deberán portar su pase de abordar físico o digital, mientras que los trabajadores deberán presentar su credencial institucional o un documento que acredite su vinculación con las operaciones aéreas.

Por su parte, la Policía Nacional recomendó al resto de la ciudadanía respetar el horario de restricción de movilidad. La institución insistió en que los residentes de estas provincias permanezcan en sus domicilios durante la franja establecida.

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Sanciones por incumplimiento

Las personas que incumplan el toque de queda, sin formar parte de los grupos exceptuados, podrían enfrentar sanciones penales. Estas se aplicarán conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.

El artículo 282 de esta normativa tipifica el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La sanción prevista contempla una pena de entre uno y tres años de privación de libertad.

Además, los vehículos que circulen durante el horario restringido sin la debida autorización también podrán ser retenidos por las autoridades.

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