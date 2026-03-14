¿Qué documentos son necesarios para movilizarse al aeropuerto en toque de queda?

El Ministerio de Infraestructura y Transporte garantizó el traslado de pasajeros y personal aeroportuario en Guayaquil

El Ministerio de Infraestructura y Transporte garantizó la circulación de pasajeros y del personal vinculado a la operación de vuelos internacionales del aeropuerto de Guayaquil durante el toque de queda. La restricción al derecho a la libre movilidad regirá desde las 23:00 del 15 de marzo de 2026 en cuatro provincias, entre ellas Guayas.

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“Durante el horario de restricción de movilidad dispuesto por el Presidente de la República (de 23:00 a 05:00), se garantiza la circulación hacia y desde el aeropuerto de Guayaquil únicamente para pasajeros y personal vinculado a la operación de vuelos internacionales, con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones aéreas”, señaló la Cartera de Estado en un comunicado.

¿Qué se requiere para movilizarse en esos casos?

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, los pasajeros deberán portar su pase de abordar (boarding pass) en formato físico o digital. Asimismo, el personal aeroportuario deberá presentar su credencial institucional o un documento que acredite su vinculación con la operación aérea, para facilitar los controles correspondientes.

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Sobre el toque de queda

El 13 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa emitió una reforma al decreto ejecutivo con el que se extendió el estado de excepción debido a la existencia de una grave conmoción interna.

El decreto establece la suspensión del derecho a la libertad de tránsito entre las 23:00 y las 05:00. Esto implica un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. La restricción se aplicará en el marco del estado de excepción y busca facilitar los operativos de las fuerzas de seguridad contra las estructuras del crimen organizado.

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