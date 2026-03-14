Toque de queda en Ecuador: horarios y provincias afectadas a partir del 15 de marzo

La restricción iniciará a las 23:00 del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta las 05:00 del siguiente día

El toque de queda en Guayaquil iniciará a las 23:00 del 15 de marzo.

El toque de queda dispuesto por el Gobierno comenzará a regir desde la 23:00 del domingo 15 de marzo, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de una comunicación dirigida a la ciudadanía.

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Con el objetivo de evitar confusiones, la autoridad precisó que la primera jornada de la restricción iniciará a las 23:00 del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta las 05:00 del lunes 16 de marzo. Este mismo horario se aplicará de manera continua en los días posteriores.

De acuerdo con la información oficial, la medida estará vigente hasta la madrugada del martes 31 de marzo, cuando el toque de queda concluirá a las 05:00.

La restricción de movilidad se aplicará en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, como parte de las acciones del Gobierno para reforzar la seguridad y el control del orden público en estas zonas.

Foto de archivo de operativos militares en Ecuador. Expreso

¿Quiénes pueden movilizarse?

Durante la vigencia del toque de queda en Ecuador, se contemplan excepciones puntuales para la circulación, entre ellas el desplazamiento de quienes integran el sistema de emergencias y de las personas que deben movilizarse por vuelos previamente programados. A

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sí lo explicó el ministro del Interior, John Reimberg, al señalar que la medida apunta a limitar la movilidad ciudadana como parte de la estrategia de seguridad, sin interferir en actividades esenciales o debidamente justificadas.

Según lo indicado, personal de salud, bomberos, policías, militares y trabajadores vinculados a la atención de emergencias están autorizados a transitar durante el horario de restricción, siempre que lo hagan en el ejercicio de sus funciones. Esta disposición busca garantizar una respuesta oportuna ante emergencias médicas, situaciones de seguridad o eventos derivados de desastres.

Otra de las excepciones contempla a las personas que tengan vuelos nacionales o internacionales, quienes podrán movilizarse hacia o desde los aeropuertos durante el horario restringido. En estos casos, las autoridades recomiendan portar documentación que respalde el viaje, como boletos o pases de abordar, para facilitar los controles

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