Allanamientos en CNEL: cerca de 50 detenidos por red que habría manipulado planillas eléctricas

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“Esto va a destapar un gran problema en el sector eléctrico”, advirtió John Reimberg, ministro del Interior, tras los allanamientos en CNEL este 28 de abril de 2026 que ya dejan cerca de 50 detenidos para investigaciones. La investigación apunta a una presunta red con alcance nacional que manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a algunos usuarios y perjudicar a otros, generando millonarias pérdidas al Estado.

Red operaba a nivel nacional y bajo presión interna

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas del país. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

“Esto va a ser a nivel nacional”, afirmó, al señalar que los detenidos forman parte de una red más amplia aún en investigación.

Facturas alteradas: el esquema bajo investigación

Según las autoridades, el mecanismo consistía en manipular valores de planillas eléctricas mediante:

Reducción de montos

Eliminación de inconsistencias

Refacturación y notas de crédito

Beneficios dirigidos a determinados usuarios

“Esto está beneficiando a uno y perjudicando a otro”, sostuvo Reimberg, en referencia a reclamos ciudadanos por cobros irregulares.

Patrimonios sin justificar y más detenenciones

El funcionario confirmó que cerca de 50 personas han sido detenidas y que se analizan posibles inconsistencias entre sus ingresos y bienes.

“Hay patrimonio que no puede ser justificado”, indicó, en relación con funcionarios vinculados a lecturas eléctricas y procesos de facturación.

El operativo cuenta con peritos que revisan sistemas informáticos y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo en las oficinas de CNEL que fueron allanadas por una posible red de corrupción.CORTESÍA

Noboa habla de una red de más de 11 años

El presidente Daniel Noboa aseguró que la presunta red de corrupción en CNEL habría operado durante más de una década.

Según el mandatario, el esquema incluía el cambio de facturas a cambio de coimas y el uso de reclamos para evadir pagos, con supuestos vínculos dentro de Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL).

“Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada”, afirmó.

El presidente Daniel Noboa, sus ministros y otros funcionarios participaron en el allanamiento a oficina de CNEL.CORTESIA/JOHN REIMBERG

Proyectos manipulados y pérdidas millonarias

Noboa también señaló que la red no solo alteraba facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios.

El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

El presidente encabezó los allanamientos junto a ministros y autoridades del área de seguridad e integridad pública.