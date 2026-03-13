A dos días del toque de queda en cuatro provincias, aún no se publica el decreto

La medida comenzará el 15 de marzo y regirá durante 15 días, con restricción de movilidad entre las 23:00 y 05:00

El Gobierno dispuso toque de queda y restricción de movilidad en cuatro provincias como parte de la nueva fase contra el crimen organizado.

A solo dos días de que entre en vigencia el toque de queda anunciado por el Gobierno en cuatro provincias del país, el decreto ejecutivo que oficializa la medida aún no ha sido publicado. La restricción fue anticipada por las autoridades hace aproximadamente dos semanas como parte de las acciones para enfrentar la situación de seguridad.

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Según lo informado de manera preliminar, la medida empezaría a regir desde el domingo 15 de marzo a las 23:00 y se mantendría durante 15 días, con posibilidad de extenderse por un periodo adicional.

Sin embargo, hasta la mañana de este 13 de marzo el documento legal que debe establecer oficialmente los detalles del toque de queda no ha sido difundido, lo que ha generado incertidumbre entre ciudadanos y diversos sectores productivos.

Detalles clave aún no están definidos

Aunque el Gobierno adelantó que la medida se aplicará en cuatro provincias, varios aspectos importantes todavía no han sido aclarados públicamente, ya que normalmente estos se detallan en el decreto ejecutivo correspondiente.

Entre las principales dudas que persisten se encuentran:

Si el toque de queda se aplicará en todos los cantones o solo en algunos de las cuatro provincias.

Qué actividades estarán permitidas durante el horario de restricción.

Qué sectores tendrán excepciones para circular en la madrugada.

Si será necesario portar salvoconducto para trabajadores nocturnos.

En anteriores restricciones de movilidad, los decretos han contemplado excepciones para personal de salud, transporte, servicios básicos, prensa y trabajadores con horarios especiales. No obstante, en esta ocasión la única advertencia que se ha difundido de forma reiterada es el llamado a la ciudadanía a permanecer en sus casas durante la madrugada.

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Comercios y trabajadores esperan definiciones

La falta del decreto también genera preocupación entre comercios, restaurantes, empresas de transporte y trabajadores que cumplen jornadas nocturnas, quienes aún no tienen claridad sobre cómo deberán operar durante los 15 días que duraría la medida.

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Varios sectores esperan que el Gobierno publique el documento oficial en las próximas horas para evitar confusión entre la ciudadanía, considerando que la restricción de movilidad debería comenzar a aplicarse desde la madrugada de este domingo 15 de marzo.

Mientras tanto, los detalles oficiales del toque de queda continúan sin definirse públicamente.

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