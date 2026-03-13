Falso militar arrestado en Echeandía con arma y dinero en efectivo
El ciudadano fue interceptado mientras se movilizaba en un vehículo tipo camión
Un hombre que se hacía pasar por miembro de las Fuerzas Armadas fue detenido durante un operativo ejecutado por personal de la Primera División de Ejército, a través de la Brigada de Caballería Blindada, en el cantón Echeandía, provincia de Bolívar.
El ciudadano, identificado como Klever Alberto, fue interceptado mientras se movilizaba en un vehículo tipo camión. Durante el procedimiento, los uniformados verificaron que portaba documentos y una credencial militar, pese a no pertenecer a la institución castrense.
Evidencias dentro del automotor
- Pistola calibre 9 milímetros
- 2 alimentadoras
- 43 municiones
- 1.760 dólares en efectivo
Tras la aprehensión, el sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas.
El caso quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá establecer responsabilidades y el uso que se daba al arma y a la documentación encontrada.
