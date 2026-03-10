Expreso
operativo
Un operativo permitió desmantelar una presunta organización criminal dedicada a la venta de dinero falso en Riobamba.x: @EjercitoECU

Operativo militar desmantela banda que traficaba dinero falso en Riobamba

Cuatro personas fueron detenidas en Riobamba durante un operativo 

La tarde del lunes 9 de marzo, un operativo militar y policial permitió desmantelar una presunta organización criminal dedicada a la venta de dinero falso en Riobamba. La acción se desarrolló en el circuito Caminos del Sol, tras una alerta emitida por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.

Miembros de la Primera División de Ejército, a través de la Brigada de Caballería Blindada, identificaron un intercambio sospechoso de billetes falsificados y dieron aviso a la Policía Nacional. En el procedimiento se detuvo a cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes participaban en la compra y venta de dólares falsos.

Detenidos y evidencias

Durante la intervención, las autoridades encontraron más de $4.000 en billetes falsos de diferentes denominaciones, ocultos en una mochila que portaba una de las implicadas. Los detenidos fueron identificados como Gloria E. V. (61 años), Robinson A. V. (32 años), Estalin D. L. (32 años) y Jonathan A. Y. (20 años).

Las evidencias y los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. Según el Ejército, los billetes falsos eran utilizados para actividades ilícitas y representaban un riesgo para la economía nacional y la seguridad ciudadana.

