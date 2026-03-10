Operativo militar desmantela banda que traficaba dinero falso en Riobamba

Un operativo permitió desmantelar una presunta organización criminal dedicada a la venta de dinero falso en Riobamba.

La tarde del lunes 9 de marzo, un operativo militar y policial permitió desmantelar una presunta organización criminal dedicada a la venta de dinero falso en Riobamba. La acción se desarrolló en el circuito Caminos del Sol, tras una alerta emitida por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.

Miembros de la Primera División de Ejército, a través de la Brigada de Caballería Blindada, identificaron un intercambio sospechoso de billetes falsificados y dieron aviso a la Policía Nacional. En el procedimiento se detuvo a cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes participaban en la compra y venta de dólares falsos.

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒔𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒍𝒂 𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐 𝒇𝒂𝒍𝒔𝒐 𝒆𝒏 𝑹𝒊𝒐𝒃𝒂𝒎𝒃𝒂



Detenidos y evidencias

Durante la intervención, las autoridades encontraron más de $4.000 en billetes falsos de diferentes denominaciones, ocultos en una mochila que portaba una de las implicadas. Los detenidos fueron identificados como Gloria E. V. (61 años), Robinson A. V. (32 años), Estalin D. L. (32 años) y Jonathan A. Y. (20 años).

Las evidencias y los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. Según el Ejército, los billetes falsos eran utilizados para actividades ilícitas y representaban un riesgo para la economía nacional y la seguridad ciudadana.

Quito: dos mujeres detenidas por dinero falso

El pasado 5 de febrero, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector La Mena 2, al sur de Quito, que permitió la detención de dos mujeres presuntamente involucradas en un esquema de estafa con billetes falsos. Según informó la institución, las ciudadanas intentaban introducir dinero sin valor real principalmente en comercios del centro histórico y del sur de la ciudad. Ambas eran requeridas por la justicia y tenían boletas de captura vigentes por el delito de tenencia y comercialización de moneda falsa.

Durante el allanamiento a la vivienda de las sospechosas, los agentes incautaron aproximadamente $730 en billetes falsificados, que presuntamente iban a ser utilizados para cometer nuevas estafas.

