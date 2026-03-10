Confiscación de taquilla del Barcelona SC: ¿Relación con el caso Goleada?

La medida generó dudas sobre un supuesto nexo con el caso Goleada. Conoce los detalles

La recaudación del Clásico del Astillero del 7 de marzo (uno de los ingresos más altos del año para Barcelona SC) fue retenida por orden de cobro a raíz de obligaciones tributarias del club. La medida, confirmada en primera instancia por el técnico César Farías en la rueda de prensa posterior al partido, generó dudas sobre un supuesto nexo con el caso Goleada. Los elementos disponibles apuntan a que se trata de un proceso de ejecución por deudas y no de una investigación penal.

(Te invitamos a leer: Alerta financiera en Barcelona SC: Deuda con el IESS asciende a 471.526 dólares)

¿Qué se sabe hasta ahora?

Tras el triunfo 1-0 de Barcelona sobre Emelec, César Farías afirmó: “Nos confiscaron la taquilla. Los motivos no los sé”. Su declaración encendió la alerta sobre la disponibilidad inmediata de esos fondos operativos.

Barcelona SC registra valores pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). De acuerdo con un certificado de obligaciones patronales al que tuvo acceso EXPRESO, el club acumula una deuda de 471.526,18 dólares, un monto que vuelve a poner en cuestionamiento la administración financiera del Ídolo del Astillero.

La retención de taquilla afecta la liquidez inmediata del club. Cortesía

¿Hay vínculo con el caso Goleada?

EXPRESO consultó al equipo de comunicación del club para obtener una postura sobre este tema, pero señalaron que, por disposición de la directiva, no habrá declaraciones.

Pedro Cruz, abogado, miembro de número del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo y constitucionalista, sostiene que el hecho “responde a deudas del club frente a entidades públicas” y que la retención de taquilla es una herramienta legal y legítima de cobro.

(Además: Confiscación de taquilla del Clásico "requería aviso previo a Barcelona SC")

César Farías denuncia confiscación de taquilla tras triunfo de Barcelona SC vs Emelec Leer más

“Creo que esta se ha ejecutado por una coactiva del SRI. Nada tiene que ver con los asuntos de Goleada ni con asuntos políticos del Presidente”, afirmó el jurista, quien recordó que “en cualquier momento podían iniciar estos juicios coactivos y cobrar”.

Desde el punto de vista penal, Julio César Cueva, abogado penalista, agrega una advertencia metodológica: antes de calificar la medida, “hay que determinar qué autoridad ordena, si se trata de retención, embargo o confiscación (cada término tiene connotación jurídica distinta), qué se dispuso hacer con el dinero y quién pidió la medida. Con esos datos, se delimita con precisión el alcance y la legalidad del acto”.

La retención de taquilla afecta la liquidez inmediata del club, pues el Clásico suele representar una porción relevante de caja para gastos operativos (nómina, logística, proveedores). Los expertos subrayan que la medida “opaca” el resultado deportivo por su efecto financiero, al impedir a la directiva disponer de los valores al cierre del encuentro.

¡Malas noticias! 🚨



César Farías confirma que la taquilla del clásico fue confiscada a #BSC 🟡⚫️



🗣️ “Confiscarnos la taquilla, los motivos no los sé”



🗣️ “le tienen que aflojar muchas familias que dependen de este club” pic.twitter.com/YcIw6S3Ypv — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) March 8, 2026

Para los Cueva, los siguientes pasos del club deberían enfocarse en:

Verificar la resolución que ordena la medida (número, autoridad emisora, alcance),

Quantificar el monto efectivamente retenido y su imputación a obligaciones específicas,

Negociar facilidades de pago o acuerdos con el SRI si corresponde,

Revisar riesgos de nuevas retenciones sobre ingresos futuros (taquilla, derechos, patrocinios), conforme a órdenes vigentes.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ