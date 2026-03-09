Alerta financiera en Barcelona SC: Deuda con el IESS asciende a 471.526 dólares

Barcelona SC se impuso 1-0 ante Emelec en el Clásico del Astillero.

Barcelona SC mantiene obligaciones patronales pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según el certificado de obligaciones patronales al que accedió EXPRESO, el Ídolo del Astillero mantiene una deuda de 471.526,18 dólares, cifra que vuelve a poner bajo la lupa la gestión administrativa del club.

El informe también detalla que Antonio Álvarez Henriques permanece registrado como representante legal de la institución. El dirigente se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva dentro del denominado Caso Goleada.

Multas y procesos administrativos en disputa

La mora incluye además una multa de 40,33 dólares, generada por el ingreso tardío de avisos de entrada al sistema. Este detalle evidencia fallas en los procedimientos de afiliación de trabajadores ante la seguridad social.

Miguel Montalvo (izquierda) tomó por subrogancia la presidencia del Barcelona SC que dejó Antonio Álvarez de forma temporal. FREDDY RODRÍGUEZ

Adicionalmente, el certificado señala que el club mantiene 54 glosas impugnadas, cuyos valores ascienden a 140.355,97 dólares. Estas obligaciones se encuentran en proceso de revisión y se tramitan de manera independiente al monto principal.

La acumulación de estos procesos administrativos —sin que el reporte precise desde cuándo se arrastran— refleja una relación financiera compleja entre el club y el sistema de seguridad social. El IESS se reserva el derecho de iniciar acciones legales para ejecutar el cobro de la deuda y determinar posibles obligaciones adicionales que aún no hayan sido establecidas oficialmente.

La preocupación crece entre socios e hinchas

El escenario económico del club genera inquietud entre socios e hinchas por las eventuales consecuencias legales o administrativas.

A este contexto se suma un hecho reciente: la confiscación de la taquilla del Clásico del Astillero, revelada por el entrenador César Farías tras la victoria 1-0 ante Emelec. Este ingreso suele representar una de las principales fuentes económicas por taquilla de Barcelona SC durante cada temporada.

