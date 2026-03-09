Más elogios a Pervis Estupiñán tras su gol con AC Milan: Esto dijo el técnico Allegri

El entrenador del equipo rossoneri sorprendió con sus declaraciones para el ecuatoriano, quien le dio la victoria ante Inter

Pervis Estuíñán hizo su primer gol con AC Milan en la victoria ante Inter de Milán.

El Derbi de la Madonnina tuvo un protagonista inesperado pero merecido. Pervis Estupiñán no solo se consolidó como una pieza clave en el esquema del AC Milan, sino que se vistió de héroe al anotar el gol que definió el triunfo 1-0 sobre el Inter de Milán el pasado domingo 8 de marzo. Tras el encuentro, su técnico, Massimiliano Allegri, no escatimó en elogios para el lateral ecuatoriano.

Lea también: Barcelona SC: La polémica revelación de César Farías luego del Clásico del Astillero

El estratega italiano destacó la constancia del tricolor, quien a los 35 minutos del primer tiempo rompió la paridad con un potente remate al ángulo tras proyectarse al ataque. Para Allegri, esta actuación es el resultado de la disciplina diaria del jugador.

RELACIONADAS Beber Espinoza vive una noche de boxeo y emoción

"Estupiñán lo estaba haciendo muy bien. Es un buen jugador, pero sobre todo serio y profesional", declaró el técnico rossonero en entrevista con Sky Sport.

Massimiliano Allegri dirigieno en el partido entre AC Milan and FC e Inter de Milán en el estadio Giaseppe Meazza. Roberto Bregani

Alcaraz y el conflicto en Oriente Medio: "Me preocupó ver a jugadores atrapados" Leer más

Allegri subrayó que el gol del ecuatoriano no fue producto de la casualidad, sino de su entrega total a la disciplina del equipo: “Es una recompensa al trabajo que ha hecho. Siempre que lo llamas está disponible, como todos los demás”.

Con este tanto decisivo, Estupiñán no solo le dio los tres puntos al Milan para recortar distancias en la parte alta de la tabla de la Serie A, sino que también reafirmó su gran momento en el fútbol europeo, combinando solvencia defensiva con una letal proyección ofensiva.

Cómo queda en la tabla AC Milan con el triunfo ante Inter de Milán



El conjunto rossoneri frenó a su máximo rival en Italia, no obstante, aún está lejos de alcanzarlo. Con la victoria quedó con 60 puntos en la segunda posición, pero Inter suma 67, máximo líder del torneo local.

El primer gol de Pervis Estupiñán con AC Milan



🔥🇪🇨 PERVIS ESTUPIÑAN Y EL ZURDAZO PARA EL 1-0 DE MILÁN EN EL CLÁSICO VS INTER.pic.twitter.com/dWWIAjJBen — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2026 ID:

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!