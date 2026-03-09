Municipio de Guayaquil: Cynthia Cruz asume gerencia de DASE tras salida de Pesantes

Cynthia Cruz asumió la gerencia de DASE el 6 de marzo, tras la salida de Virgilio Pesantes, en medio de cambios municipales

El Municipio se ha visto sacudido por una serie de cambios y renuncias.

Los cambios en el Municipio de Guayaquil continúan. Cynthia Cruz Madero asumió la gerencia general de la Empresa Pública Municipal Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE EP), tras la salida de Virgilio Pesantes del cargo.

De acuerdo con información publicada en la cuenta oficial de la entidad y en los registros de declaraciones juradas de la Contraloría General del Estado, Cruz Madero figura como gerente general de DASE EP desde el 6 de marzo de 2026.

La nueva gerente no es una figura ajena a la institución. Según datos de la propia empresa pública municipal, Cynthia Cruz Madero ocupó desde 2025 el cargo de directora de negocios y cooperación con organismos externos.

Además, dentro de su trayectoria en la entidad también constan cargos como directora de enlace territorial y asesor 1, posiciones desde las cuales participó en la gestión institucional de la empresa.

¿Por qué cambió la gerencia de DASE EP en Guayaquil?

La Empresa Pública Municipal Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE EP) tiene como misión contribuir al desarrollo humano integral de los ciudadanos del cantón Guayaquil mediante un modelo de gestión participativo con enfoque de derechos.

La entidad ejecuta programas sociales y educativos dirigidos a distintos grupos de la población del cantón.

Cambios en el Municipio de Guayaquil

El nombramiento de Cruz Madero ocurre en medio de una serie de renuncias y cambios en direcciones municipales, directorios y empresas públicas.

Este proceso se ha desarrollado semanas después de la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo que ha provocado movimientos administrativos dentro de la estructura municipal.

