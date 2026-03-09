PSC rechaza cambios en Autoridad Aeroportuaria Guayaquil: "Es el fin de competencia"

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) dispuso que el Directorio de la AAG sea presidido por su representante

El Municipio de Guayaquil recuperó, en 2006, el aeropuerto de Guayaquil y lo convirtió en una terminal premiada internacionalmente, recordó el Partido Social Cristiano (PSC).

El Partido Social Cristiano (PSC) rechazó este lunes 9 de marzo de 2026 los cambios que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) solicitó a los estatutos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG).

Entre las reformas que el MIT dispuso está una reconfiguración del Directorio, que deberá estar conformado por cinco representantes del Estado central y cinco de la AAG.

El delegado del MIT sería el presidente del Directorio, según indicó el subsecretario (encargado) de Transporte Aéreo, Carlos Patricio Mora Estrella, en el oficio MIT-STA-26-48-OF, enviado el pasado 4 de marzo a la alcaldesa (encargada) Tatiana Coronel y al gerente de la AAG, Carlos Alberto Baquerizo Jalil.

"En la práctica esto es control total y fin de la competencia municipal sobre el aeropuerto y el dinero que produce", aseguró el PSC en un comunicado.

"Un precedente de esta naturaleza pondrá en riesgo que, con igual mecanismo, el Gobierno central retome las competencias de bomberos, Registro Civil, Registro de la Propiedad, agua potable, tránsito, etcétera", añadió la organización política.

"Competencia aeroportuaria fue lucha por la autonomía"

El Gobierno del expresidente Gustavo Noboa dio, en 2003, la competencia aeroportuaria a la Alcaldía presidida entonces por Jaime Nebot, líder del PSC.

"Mientras el aeropuerto de Guayaquil estuvo en manos del Gobierno central era una instalación denigrante que prestaba pésimo servicio a los usuarios nacionales y extranjeros", recordó el PSC.

En 2006 se completó la construcción del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, por 90 millones de dólares, para reemplazar a la terminal Simón Bolívar, administrada por el Régimen central.

"Solo el Municipio de Guayaquil, en 2006, pudo convertirlo en un aeropuerto premiado internacionalmente varias veces como el mejor en su categoría. Esto, por su transformación y servicio eficiente. Y que además genera para la ciudad más de 30 millones de dólares anuales", insistó el PSC.

Por eso, la organización política afirmó: "Sería inconcebible y merecedor de rechazo ciudadano que el Municipio de Guayaquil se preste para dar paso a una situación que perjudicará los intereses de la ciudad que representa".

🔴 #COMUNICADO | ¿DE LA AUTONOMÍA AL CENTRALISMO? - AEROPUERTO DE GUAYAQUIL pic.twitter.com/aBEoGalxFh — La6 y Aliados 🇪🇨 | Partido Social Cristiano (@La6Ecuador) March 9, 2026

