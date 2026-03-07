Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y la disputa con el Gobierno: esto se sabe

El Directorio de la AAG debe ser presidido por el delegado del MIT, fue una de las disposiciones que se dio al Municipio

El aeropuerto José Joaquín de Olmedo tiene cerca de 20 años operando en Guayaquil.

Hasta el próximo 9 de marzo de 2026 tiene la Autoridad Aeroporturia de Guayaquil (AAG) para reformar su estatuto, que deberá poner como presidente del Directorio al delegado del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Así lo dispuso el subsecretario (encargado) de Transporte Aéreo, Carlos Patricio Mora Estrella, en el oficio MIT-STA-26-48-OF, enviado el pasado 4 de marzo a la alcaldesa (encargada) Tatiana Coronel y al gerente de la AAG, Carlos Alberto Baquerizo Jalil.

"Garantizar la participación efectiva del Estado Central en la dirección estratégica presupuestaria y de control" de la actividad aeroportuaria sería el objetivo, se afirma en el documento.

El MIT también dispuso otros cambios en el Estatuto de la AAG:

Que el Directorio se conforme por cinco representantes del Estado central y cinco por delegados de la AAG

La aprobación de presupuesto, reformas presupuestarias, planes operativos, control financiero, vigilancia administrativa y decisiones estratégicas requerirán aprobación expresa del Directorio

Que el gerente de la AAG sea elegido por el Directorio

"La Constitución establece con absoluta claridad que el Estado central tiene competencia exclusiva sobre puertos y aeropuertos (art. 261 numeral 10), así como la atribución de regular las actividades aeroportuarias (art. 314)", mencionó Mora.

"Cualquier esquema de administración aeroportuaria -incluidas fundaciones municipales y fideicomisos- debe sujetarse a la rectoría del Estado Central como titular exclusivo de la materia", añadió el funcionario.

Concejales rechazan reforma en la Autoridad Aeroportuaria

El alcalde Aquiles Álvarez, detenido desde el 10 de febrero por el caso Goleada, había advertido -el pasado 1 de diciembre- que exhibiría en vallas las "fotos de quienes quieran llevarse fondos de la AAG".

Álvarez afirmó entonces, ante el Directorio de la AAG, que el MIT pretendía disolver y liquidar la entidad para "llevarse los 345 millones 600 mil dólares en fondos, más los $10 millones en cuentas".

El pedido de reforma del Estatuto de la AAG fue rechazado, en la red social X, por los concejales Arturo Escala y Soledad Diab.

"Ahora se quieren llevar Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil; y así muere la autonomía de los gobiernos locales, y presenciamos el entierro en su tumba del Municipalismo en nuestro país y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) no dice ni pío…", cuestionó Escala.

"Centralizar lo que funciona bien en las ciudades para concentrarlo en un gobierno que no puede resolver ni lo básico, no es gobernar: es vengarse", manifestó Diab.

