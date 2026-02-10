¿Quiénes son los gerentes de Autoridad Aeroportuaria y Terminal Terrestre detenidos?

Pablo Pita y Carlos Asanza fueron trasladados a Flagrancia junto al alcalde Aquiles Álvarez por el Caso Goleada

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo la madrugada de este martes 10 de febrero a Pablo Pita Rendón y Carlos Asanza, gerentes generales de la Autoridad Aeroportuaria y la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. La diligencia forma parte del Caso Goleada, proceso que investiga una estructura de presunta delincuencia organizada.

Detenidos en la madrugada

El operativo simultáneo en la provincia del Guayas incluyó la detención del alcalde Aquiles Álvarez y sus hermanos, Antonio (presidente de Barcelona Sporting Club) y Xavier Álvarez.

¿Quién es Pablo Pita?

La detención de los funcionarios deja en suspenso dos áreas estratégicas de la ciudad. Pablo Pita Rendón, titular de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), es el responsable técnico de fiscalizar la concesión del aeropuerto José Joaquín de Olmedo y gestionar los contratos vinculados al desarrollo del Nuevo Aeropuerto en Daular. Esto incluye el desarrollo urbanístico de Chongón, nuevo polo residencial de Guayaquil.

Por su parte, Carlos Asanza administra la Fundación Terminal Terrestre, entidad encargada del control operativo del transporte intra e interprovincial, así como de la gestión comercial de las estaciones terrestres de la ciudad.

Incautación de documentos y falta de grillete

En el procedimiento realizado en el domicilio del alcalde, las autoridades confirmaron que Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico dispuesto como medida cautelar en el proceso previo del Caso Triple A, donde se investiga el comercio irregular de hidrocarburos.

