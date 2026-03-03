Cartas de lectores | Regularización a urbanizaciones

Se vulneran sus derechos constitucionales del buen vivir y a una vivienda digna y libre

A consecuencia del artículo de cierto diario con fecha viernes 13 de febrero de 2026, denominado “Deudas en las urbanizaciones no deberían limitar acceso a viviendas”, sección Comunidad de Objetivo Informativo, expreso que dicho artículo evidencia la falta de regularización del poder jurídico que corresponde a los municipios para regular las urbanizaciones; en este caso le compete a la Municipalidad o Alcaldía de Guayaquil, a través del Cootad, regular, reformar y derogar leyes y reglamentos dentro del ámbito legal y del derecho ciudadano a morar o residir sobre un suelo urbanizado y regido bajo un ordenamiento territorial.

El artículo expone el abuso y atentado civil hacia las personas en calidad de ciudadanos, al privárseles del derecho a la propiedad de sus viviendas y del libre tránsito; además, se vulneran sus derechos constitucionales del buen vivir y a una vivienda digna y libre, como lo expresan abogados especialistas en Derecho Civil y Constitucional.

El impago de alícuotas, arriendo y/o alquiler de departamentos, villas o edificaciones en propiedades horizontales debe ser regulado por la Ley de Inquilinato a través de las alcaldías o municipios, y no ser exclusividad de los reglamentos internos de las urbanizaciones.

Por ende, el pago del alquiler y adecuaciones constructivas de las propiedades en calidad de viviendas (alícuotas, arriendos, permisos de construcción o remodelación) debe ser competencia de los municipios.

La prensa escrita debería ahondar más en estos temas de derechos civiles, promoviendo y difundiendo secciones como Conozcamos nuestras leyes, con el aporte, de abogados especializados.

Por medio de esta sección, la prensa permitirá al lector conocer, analizar y autoeducarse en sus deberes, derechos y obligaciones ante las leyes que rigen nuestra sociedad; leyes que aún necesitan conocerse y pulirse para el beneficio de una verdadera sociedad autosostenible.

Públicamente pido a los abogados de la República, activos o inactivos, sumarse a esta labor mediante cartas de lectores, promoviendo y difundiendo sus conocimientos para el goce de los conciudadanos en pos de una sociedad notable.

Es justo, democrático y necesario por la soberanía de los pueblos.

Alfredo González V.